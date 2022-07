Pourquoi quand on part en vacances le trajet retour paraît souvent plus court que l'aller ?

Vous faites le même trajet à l'aller et au retour. Vous passez par la même route avec la même voiture, le même train ou le même avion. Techniquement, le temps de trajet est le même. Mais vous avez la sensation que le chemin du retour est passé plus rapidement. Il existe bien une explication. Et cette explication psychologique a été théorisée par un chercheur néerlandais, Niels van de Ven. C'est la théorie de l'attente.

Avant de partir en vacances, l'excitation est au rendez-vous. Avant de prendre la route, vous regardez le voyage de manière optimiste. Inconsciemment, vous avez même tendance à transformer les 2h15 de trajet indiqué par votre GPS en 2h05 ou en 2h10. Et puis, les premiers ralentissements arrivent. Les enfants, comme vous, commencent à s'impatienter. Le temps de trajet a franchi les 2h15 et l'arrivée n'est pas encore à l'horizon. Chaque minute ressemble à une heure. Ce voyage, vous l'avez vécu comme un enfer.

Au moment de repartir, dans l'autre sens pour le retour, la résignation est bien présente. Vous n'attendez plus rien de ce voyage. La route s'annonce interminable. Et finalement, vous avez mis le même temps qu'à l'aller. Pourtant, le trajet vous a paru plus court. "En s'attendant au pire on n'est jamais déçu", comme le dit l'expression. Un dicton qui fonctionne aussi pour le trajet des vacances.

