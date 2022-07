Pourquoi les mouches se cognent-elles contre les vitres ?

Le bruit des mouches est très agaçant. Vous voulez faire sortir l'insecte en ouvrant en grand les fenêtres. Problème, la mouche choisit de se cogner inlassablement contre la vitre malgré de très nombreuses tentatives. Si elle ne le fait pas par plaisir, l'explication est assez simple. La mouche est aveugle.

Les mouches ont des yeux spéciaux. Ils sont divisés en millions de récepteurs qui captent la lumière. Les mouches sont capables de voir dans toutes les directions en même temps. Leur vision est presque capable de couvrir les 360 degrés. Et les mouches ne se dirigent qu'avec la lumière. Elles ne voient pas la vitre se dresser devant elles, elles sont uniquement attirées par la lumière extérieure. Elles comprennent que le chemin est tout droit et foncent tête baissée. Conséquence pour la mouche, cette dernière se prend la vitre.

Ensuite, les mouches se mettent à voler en formant des cercles sous votre plafond en raison d'un problème d'orientation. Les ampoules émettent des rayons qui partent dans tous les sens. La mouche est totalement perdue. Si elle parvient enfin à trouver la sortie, elle va finir par voler droit. Les rayons du soleil ne partent que dans une seule direction.

Et si la mouche ne part pas et qu'elle vous agace réellement, il est inutile d'essayer de l'attraper ou de la tuer. Huit fois sur dix, la mouche aura un temps d'avance sur vous. Le cerveau d'une mouche réagit plus vite à ce qu'elle voit par rapport à notre cerveau. Quand une mouche vous voit, elle vous voit comme si vous étiez au fond d'une piscine en train de vous déplacer lentement. La mouche anticipera tous vos mouvements et échappera à cette tapette à mouche en plastique qui n'a jamais vraiment été d'une grande utilité.

