Pourquoi le RER a failli être victime d'une boulette très gênante

Une rame du RER B à Gare de l'Est (illustration)

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé son ambition de développer un réseau de RER dans les 10 plus grandes villes françaises, retour sur l'histoire du Réseau Express Régional (RER), qui dessert Paris et toute son agglomération. Un service incontournable, avec ses 5 lignes, ses 249 points d’arrêt, ses 587 kilomètres de voies, ses 11 grèves depuis le début de l’année.

Imaginé dès 1936, mis en route en 1965 et inauguré il y a 45 ans, précisément le 9 décembre 1977 par le président Valéry Giscard d’Estaing, le fameux réseau francilien aux trois initiales a failli en avoir cinq ! En effet, le premier tronçon avait pour objectif de relier Paris, via la station Charles de Gaulle-Etoile, au nouveau quartier d’affaires de la Défense. Et son nom initial était : "Métro Express Régional Défense-Etoile".

C’est donc ce nom que l’on demande alors aux services techniques d’inscrire sur le fronton des premières stations de RER. Sauf qu'un jour, le téléphone sonne à l’EPAD ("Etablissement Public pour l’Aménagement de la région de la Défense", et non une maison de retraite, dont l'acronyme porte un "H"). Au bout du fil, un peintre, qui vient de s’apercevoir de quelque chose de dingue, dont personne ne s’était rendu compte depuis 12 ans que le projet était sur les rails.

"Bonjour monsieur le directeur des services techniques. Dites-moi j’ai un problème avec le nom de votre métro. 'Métro Express Régional Défense Etoile', vous voyez de loin ce que ça donne si on ne lit que les majuscules ?", signale le technicien. Au lieu de prendre le RER, nous avons donc failli prendre le MERDE. Mot que l’on prononce ceci dit de temps en temps, en prenant le RER…

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info