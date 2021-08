Vous connaissez tous cette phrase qui veut dire en gros "Ça n’arrivera jamais"… au passage, pour exprimer la même chose les Espagnols disent, eux, "quand les grenouilles auront des poils" et les Anglais "quand les cochons voleront". Nous, c’est donc les cocottes et leur dentition. Sauf que déjà au temps préhistorique, les ancêtres de nos poules avaient des dents et même des tranchantes, utiles pour se nourrir de poissons ou de carcasses.

Par exemple, l’Archéoptéryx, sorte de dinosaure à plumes d’environ 60 centimètres. Après la chute de cette grosse météorite sur Terre, fatale aux T-Rex et compagnie, les survivants ont dû s’adapter.



Pour se nourrir, il ne restait plus grand-chose à part des graines. La dentition, devenue inutile, a donc progressivement disparu pour faire place à un bec bien plus pratique pour creuser et picorer. Mais pour autant aujourd'hui les poules ont toujours des dents. Enfin plus précisément une.

Cette dent est baptisée "dent de l'œuf", elle leur sert quand elles sont encore poussins. Elle leur permet de casser la coquille de l’intérieur afin d’éclore. Ensuite, très vite cette dent finit par tomber et la poule, adulte, se retrouve comme ma grand-mère : édentée.

D'ailleurs, bonne nouvelle pour mamie, des travaux réalisés à Lyon en 2003 dans le but de faire pousser des dents chez des gens atteints d’anomalies de la mâchoire ont abouti. Comment ? En transplantant des cellules souches dentaires d’une souris, on a réussi à les faire pousser sur des poules. Et celles-là, n'en déplaise à l'expression, il n’a pas fallu attendre la Saint-Glinglin pour qu'elles aient des dents !

