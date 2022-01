Les Grosses Têtes : le debrief de l'émission proposé chaque jour en podcast

L'équipe des Grosses Têtes a démarré 2022 sur les chapeaux de roue sur RTL. Et qui dit nouvelle année dit aussi nouveautés côté podcasts. Après avoir proposé des contenus spécial Noël, les Grosses Têtes vont vous proposer maintenant, chaque jour, un debrief de leur émission.

Moment préféré, bons et mauvais points, meilleure blague, note du public… Chaque jour, l'une des Grosses Têtes présente assure le débrief de l'émission, en répondant aux questions de Rachel Azria, de RTL. Sébastien Thoen, Florian Gazan, Stéphane Plaza et Zize Dupanier ont inauguré le podcast en assurant les premiers debriefs de 2022.

"Comme d'habitude, c'est toujours un bonheur, un plaisir. Tout le monde est gentil avec moi, bon il se foutent un peu de ma tronche des fois mais bon c'est normal", souligne Zize Dupanier.

"Aujourd'hui les questions étaient plutôt faciles dans le sens où l'on a souvent répondu, donc ça me fait de la peine pour les auditeurs qui n'ont pas gagné d'argent, mais demain, on va revenir à notre niveau et les gens vont se faire des tunes !", déclarait Sébastien Thoen le lundi 3 janvier 2022.

Miss France également présente

Invitée exceptionnelle de Laurent Ruquier ce jeudi 6 janvier 2022, Diane Leyre, nouvelle Miss France, a aussi pu faire son debrief. "C'était super, un peu impressionnée, car c'est une émission que je savais écoutée par mon papa et puis on est quand même face à des gens qui ont l'habitude du micro. Mais ils m'ont très bien accueillie", témoigne-t-elle.