Centenaire de la mort de Gustave Eiffel : les secrets de la coupole de l’Observatoire de Nice

Les sociétés de construction métallique sont les start-ups du milieu du XIXe siècle : Cail, Ernest Goüin et Compagnie, Fives-Lilles, Schneider et Compagnie... Les établissements Eiffel sont une modeste PME qui se bat parmi ses concurrents. D’abord pour la construction de ponts et viaducs alors que le pays se couvre de voies ferrées.

Pour faire tourner une entreprise il faut engranger des commandes. Les affaires de l’entrepreneur vont alors se nourrir des talents de l’ingénieur. Dans ce siècle où toutes les innovations semblent possibles, Gustave Eiffel va vite être connu pour être capable de répondre aux défis techniques les plus difficiles.

Raphaël Bischoffsheim le sait. Ce fils de banquier est riche, très riche, mécène, et scientifique. Il a fait l’école Centrale, la même que Gustave Eiffel, et surtout il est passionné d’astronomie. Il se désole de voir la France prendre du retard dans cette science.



Une coupole hors norme

Il va donc consacrer sa fortune à construire l’observatoire de Nice, sur le Mont Gros. Il faut prendre la route du col d’Eze, faire quelques lacets, entrer dans ce parc de 35 hectares, marcher dans la pinède, et se retrouver avec Nice à nos pieds et l'observatoire de la Côte-d'Azur devant nous.

Charles Garnier a dessiné la base du bâtiment comme un "temple de l'astronomie", avec des colonnes grecques, un portique égyptien et une figure romaine d'Apollon au-dessus de l'entrée. Crédit : Samuel Goldschmidt

La construction débute en 1881. C'est Charles Garnier qui fera le bâtiment. L'architecte est déjà au sommet de sa célébrité pour l'Opéra de Paris. Et pour loger le plus grand instrument d’observation du monde, il faut coiffer la base d’une coupole hors norme, elle sera construite par Gustave Eiffel.

L’intérieur est encore plus fantastique que l’extérieur. Ressortez votre album de Tintin, L’Étoile mystérieuse, on se retrouve presque exactement dans l’observatoire du professeur Hippolyte Calys. La lunette astronomique abritée par la coupole Eiffel est donc la plus grande du mo