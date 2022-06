Angelo Moriondo, l'inventeur de la machine à expresso, naissait il y a 171 ans

Les amateurs de café peuvent lui dire merci. Angelo Moriondo, dont on célèbre ce 6 juin les 171 ans, a inventé la première machine expresso. C'est lors de l'exposition de Turin en 1884, que l'Italien alors âgé de 33 ans présente son invention : une machine à faire du café instantané.

Le Turinois obtient une médaille de bronze, et le mois suivant, il bénéficie d'un brevet de 6 mois nommé : "Nouvelle machine à vapeur pour la préparation économique et instantanée de café, méthode A. Moriondo". Le brevet est renouvelé le 20 novembre 1884 et un brevet international lui est délivré à Paris, le 23 octobre 1885.

L'objet de l'époque n'avait alors rien à voir avec les machines que l'on connait aujourd'hui. Celle-ci comportait alors une grande chaudière qui faisait passer l’eau chauffée à travers un lit de marc de café. L'infusion était prête quand une deuxième chaudière avait produit de la vapeur.

La machine révolutionne la consommation de café puisqu'il coule en très peu de temps et plusieurs tasses peuvent être servies en même temps, contrairement aux méthodes traditionnelles qui obligent les amateurs de café à attendre un petit moment avant de pouvoir déguster leur breuvage. Mort le 31 mai 1914, Angelo Moriondo n'a pourtant pas capitalisé sur son invention, préférant se limiter à une production manuelle restreinte.

Google lui dédie son Doodle ce lundi 6 juin.

Le doodle en hommage à Angelo Moriondo Crédit : Google

