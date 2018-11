Zazie dans Les Essentiels

publié le 26/08/2018 à 13:00

Les Essentiels de Zazie

Le concert : La tournée 2008 du groupe anglais Radiohead au Japon



Le Livre : « L’affaire homme » signé Romain Gary qui regroupe des textes publiés par l’écrivain entre 1957 et 1980 l’année de sa mort



Le film : « La belle verte », de Colline Serreau, sorti en 1996





L'album : « Ok computer », le 3 album du groupe britannique Radiohead, sorti en 1997



Le nouvel album de Zazie est annoncé le 7 septembre 2018



