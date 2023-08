William Friedkin, réalisateur de "L'Exorciste" et "French Connection", est mort

Crédit : Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

William Friedkin, le réalisateur de "L'Exorciste" et de "French Connection", est mort à l'âge de 87 ans.

Il a réalisé deux monuments du cinéma. Le cinéaste William Friedkin, célèbre pour L'Exorciste et French Connection, est mort lundi à l'âge de 87 ans. L'information a été rapportée par de nombreux médias anglo-saxons. William Friedkin, né à Chicago en 1935, a accédé à une renommée mondiale avec French Connection, qui triompha aux Oscars avec cinq statuettes, dont celles de meilleur réalisateur et de meilleur film. Ce long-métrage sorti en 1971 retrace l'enquête policière pour démanteler la célèbre "French Connection", ce puissant réseau criminel qui importait l'héroïne de France, notamment de Marseille, vers les Etats-Unis. L'acteur principal, Gene Hackman, avait lui aussi reçu un Oscar.

William Friedkin a ensuite révolutionné le genre du film d'horreur avec L'Exorciste, en salles en 1973 et inspiré, selon lui, d'un vrai cas de possession démoniaque. Ce long-métrage terrifiant et controversé, un immense succès commercial, a rapidement accédé au rang d'œuvre culte. Sa musique principale, encore utilisée et écoutée dans le monde entier, a également contribué à sa popularité.

L'Exorciste a été nommé dans de nombreuses catégories aux Oscars, en remportant deux dans des catégories techniques. Le tournage du film est aussi entré dans la légende. William Friedkin, réputé pour son caractère difficile, ira jusqu'à tirer à blanc près des acteurs ou à les gifler pour obtenir la réaction recherchée.

"Cruising", ce film sulfureux qu'Al Pacino refuse d'évoquer

Sept ans plus tard, le réalisateur est confronté à une vive polémique avec la sortie du sulfureux Cruising (La Chasse en français). Le film, qui suit l'enquête d'un policier dans le milieu homosexuel SM de New York, est taxé d'homophobie à sa sortie. Al Pacino, marqué par les critiques, n'acceptera plus jamais de reparler publiquement de Cruising. Mais le film, lui, a été progressivement rétabli par les cinéphiles au fil des années.

William Friedkin, qui avait peu tourné ces dernières années, avait tout de même sorti le thriller Killer Joe en 2011, avec Matthew McConaughey et Emile Hirsch. Le réalisateur a également défrayé la chronique mondaine pour avoir été l'éphémère mari de Jeanne Moreau, de 1977 à 1979.