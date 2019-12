À la Bonne Heure ! du 11 décembre 2019 avec Virginie Ledoyen et Pierre Deladonchamps

publié le 11/12/2019 à 15:30

La nouvelle fantaisie de Valérie Donzelli

Son univers ne ressemble à aucun autre ! Quatre ans après Marguerite et Julien, sans doute son film le film le plus sombre, Valérie Donzelli revient à la comédie pour son cinquième long métrage: Notre Dame, en salles le 18 décembre prochain. Un film poétique, onirique dans laquelle la réalisatrice fait preuve d'une audace folle, aussi bien dans la narration que dans la mise en scène: les personnages chantent, ils dansent, les décors disparaissent…



Au casting on retrouve Bouli Lanners, Thomas Scimeca, Philippe Katerine, Isabelle Candelier… et Virginie Ledoyen et Pierre Deladonchamps qui sont les invités de Stéphane Bern ce mercredi 11 décembre.

Tous deux nous disent le "bonheur" de travailler sous la direction d'une auteure aussi libre et inventive que Valérie Donzelli et reviennent sur l'émotion particulière qu'ils ont ressenti lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Valérie Donzelli est en effet la dernière cinéaste à avoir filmé la Cathédrale "telle qu'elle était" avant l'incendie du 15 avril 2019.

Notre Dame Crédit : 18 décembre 2019

"Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.

Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…

Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête.Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer."

> NOTRE DAME Bande Annonce (2019) Philippe Katerine, Comédie, Film Fançais

Un documentaire sur Notre-Dame de Paris

Egalement avec nous au téléphone pendant l'émission: Emmanuel Blanchard, réalisateur, auteur du documentaire Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles, qui sera diffusé le 18 décembre sur France 2, à 21h05.