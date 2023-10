VIDEO - "The Crown" (Netflix) : découvrez les premières images de l'ultime saison

Préparez les mouchoirs. La saison 6 de The Crown, la célèbre série Netflix qui retrace la vie d'Elizabeth II, arrive très bientôt sur nos écrans. Cette saison sera particulièrement émouvante pour deux raisons : elle affrontera frontalement la mort traumatique de Diana Spencer, la mère des princes William et Harry et elle sera aussi la dernière.

Même si la mort de la souveraine et le couronnement de Charles III auraient pu représenter des portes de sorties toutes trouvées pour conclure l'aventure The Crown, les showrunners avaient dès le départ annoncé qu'il n'y aurait pas de prolongations. The Crown aura donc connu trois phases : la jeunesse d'une reine avec Claire Foy dans le rôle principal, l'émergence d'une figure historique avec Olivia Colman et, enfin la monarque éternelle, percutée par les scandales que nous connaissons avec Imelda Staunton en ultime interprète. Pas une de plus.

Le casting entre la saison 5 et 6 restera donc le même. Jonathan Pryce (Game of Thrones) sera le Prince Philip, Dominic West incarnera Charles, Olivia Williams sera Camilla Parker Bowles et Elizabeth Debicki restera Diana. Khalid Abdalla jouera Dodi Fayed, mort dans l'accident de voiture avec Diana à Paris, Bertie Carvel se glissera dans la peau du Premier ministre Tony Blair. Cette dernière saison s'ouvrira aussi sur la jeune génération avec Ed McVey et Rufus Kampa en Prince William, Meg Bellamy en Kate Middleton, la camarade de classe et future épouse de l'héritier et, enfin, Luther Ford dans le rôle du jeune Prince Harry.



Quand pourra-t-on découvrir les épisodes ?