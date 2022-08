VIDÉO - "Novembre" : découvrez la bande-annonce du film sur les attentats de Paris

Présenté au festival de Cannes au mois de mai, il était depuis très attendu. Cédric Jimenez, déjà à l'origine de La French (2014) et BAC Nord (2020), revient avec un nouveau film événement, Novembre. La sortie du long-métrage est prévue le 2 octobre prochain, mais il est désormais possible de vous faire une première idée de ce qui vous attend avec une première bande-annonce diffusée ce mardi 23 août.

Ce polar est consacré aux opérations de l'anti-terrorisme à la suite des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et dans sa périphérie. Novembre débute alors dans la soirée de cette terrible journée, lorsque de nombreux téléphones du siège de la Sous-direction anti-terroriste de la police judiciaire se sont mis à sonner en même temps. Il suit ensuite les cinq jours de traque qui ont suivi pour mettre la main sur les terroristes, responsables de la mort de 130 personnes dans les attaques commises contre le Stade de France, des terrasses parisiennes et le Bataclan.

En tête d'affiche de ce film événement, Jean Dujardin, dans le rôle de Fred, et Sandrine Kiberlain, dans celui d'Héloïse. Les deux personnages dirigent les opérations pour retrouver les terroristes. Le casting est complété par Anaïs Demoustier, Jérémie Renier et Lyna Khoudri. "On est évidemment préparé pour ça, mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je ne veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles", prévient Fred dès le début. Un ordre plus facile à dire qu'à appliquer.

