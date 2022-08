Les Minions 2 : fin modifiée par la Chine, Gru devient...gentil

Moi, moche, et méchant n'est qu'un lointain souvenir. Le film, Les Minions 2 : il était une fois Gru, est sorti en salle chinoise le 19 août 2022. C'est un préquel à la trilogie Moi, moche, et méchant, 3 films d'animation qui remportent un important succès commercial dans le monde entier. Dans ce cinquième volet, on se concentre sur la jeunesse de Gru, futur grand méchant, accompagné d'une ribambelle de créatures jaunes, petites, et bêtes, les Minions.

Contrairement à la version initiale du film, sortie dans de nombreux pays, la Chine a modifié la fin, proposant une conclusion alternative. Aucune scène n'est modifiée, la fin seule change, remplacée par des commentaires et des images fixes. Dans le film original, le mentor de Gru échappe à la police après avoir simulé sa mort. Cependant, en Chine, ce personnage est rattrapé, et condamné à 20 ans de prison. Assagi, il monte une troupe de théâtre. Le texte de fin, souligne que Gru est à présent un "père modèle" qui retourne dans le droit chemin. Cette fin efface toute la réalité des films précédents de la franchise.

Moi, moche et méchant, 1 et 2, n'ont jamais paru à l'écran chinois. Le gouvernement en a interdit la projection pour une raison simple : ne pas faire de l'ombre aux films chinois. Le troisième épisode était cependant à l'affiche, avec 66 millions de dollars de recettes. Le premier film Les minions, avait été aussi à l'écran, sans aucune modification de la part de la Chine.

Des films modifiés, pour mieux se conformer aux valeurs chinoises

En début d'année 2022, le film culte Fight Club de David Fincher a été modifié par la plateforme chinoise Tencent Video. En fin de film, la police déjoue les plans du protagoniste. Quelques lignes suffisent à résumer cette fin. La sitcom Friends est modifiée également, des dialogues sur l'homosexualité de personnages ont été supprimés. Les classiques, Titanic et Django Unchained n'ont quant à eux, jamais vu le jour dans l'empire du milieu.

Ces modifications permettent de se conformer à des "valeurs plus saines" selon les autorités chinoises. Chaque série, film, ou film d'animation, chinois ou étranger, doit passer par un comité de censure, avant de pouvoir être diffusé. De plus, un accord entre la Chine et les États-Unis limite le nombre de films étrangers, diffusés en Chine à 20 par an. Si un autre film devait conclure la série Moi, Moche et méchant, celui-ci ne se présenterait peut-être pas en Chine.

