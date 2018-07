publié le 27/12/2016 à 20:56

Elle cherchait encore ses mots pour donner son avis avec le plus de précision possible et expliquer qui est cette mystérieuse princesse Leia que le public français allait découvrir au cinéma. L'interview est donnée en 1977, année de la sortie du désormais film cultissime de George Lucas La Guerre des Étoiles. Carrie Fisher alors inconnue du public français s'exprime sur TF1 pour expliquer son personnage : Leia Organa.



"Cette princesse... Ce n'est pas comme votre 'princesse stéréotypique' (sic), elle est très indépendante, expliquait Carrie Fisher dans un français mêlé de quelques anglicismes. Elle a attrapé des plans qui montrait des faiblesse d'un satellite : l'Étoile de la Mort (devenue l'Étoile Noire par la magie de la traduction dans les films, ndlr). Les êtres du mal me font alors prisonnière et les héros, Mark Hamill, qui joue Luke Skywalker, et le pilote du vaisseau spatial Han Solo me sauvent, accompagnés du vieux sage Obi-Wan Kenobi. C'est ça mon rôle".

Avant d'ajouter : "Mark (Hamill) disait que c'était comme s'amuser avec des jouets qui coûtent des millions de dollars. C'est fantastique. Moi je ne jouais pas aux cow-boys et aux Indiens petite, c'est ma première fois. Je joue avec le pistolet et quand je tire, tous les Stormtroopers tombent ! J'aime ça !"



Carrie Fisher est décédée mardi 27 décembre à Los Angeles des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 60 ans, a annoncé un porte-parole de la famille au magazine américain People.