Après George Lucas, c'est au tour de Mark Hamill, l'acteur qui campe Luke Skywalker, de donner son avis sur "Rogue One". Et il est aussi enthousiaste que le père de la franchise.

Crédit : Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Mark Hamill à l'avant-première de "Star Wars 7"

par Capucine Trollion publié le 20/12/2016 à 21:13

C'est l'autre avis dont rêvait Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One. Après George Lucas, c'est au tour d'un autre membre culte de l'univers Star Wars de s'exprimer sur le sujet. Si le film partait avec quelques "casseroles" pour les fans, entre le reshoot et l'absence des Jedi, il a largement séduit le public, toutes générations confondues. Rogue One a d'ailleurs enregistré le meilleur démarrage en 2016 en France, cinq jours après sa sortie. Et le succès n'est pas prêt de s'arrêter avec la critique positive de Mark Hamill, le grand Luke Skywalker.



"Un casting parfait, des scènes d'action stupéfiantes et des sensations fortes qui ne vous quittent plus à partir de la première séquence ! Ce n'est pas seulement un grand Star Wars, mais un grand film, un point c'est tout !", a tweeté Mark Hamill, le 17 décembre. L'acteur ne s'arrête pas là puisqu'il encense ensuite le travail du réalisateur Gareht Edwards, qui a donc réussi son pari : un film de guerre intergalactique proche de la saga. "Je suis euphorique et exalté. C'est ingénieux la façon dont le film arrive à dépeindre et développer l'univers Star Wars, tout en se construisant comme un film autonome. Rogue OneDerful !", conclut-il.