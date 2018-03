publié le 16/03/2018 à 15:06

Son nom est Boyle... Danny Boyle. Le cinéaste britannique a confirmé mercredi 14 mars qu'il sera aux commandes du prochain James Bond. Il succède à Sam Mendes qui avait dirigé les derniers volets de la saga, à savoir Skyfall et Spectre.



Dans un entretien accordé au journal Metro, le réalisateur de Slumdog Millionnaire espère tourner le nouvel épisode de la saga avant fin 2018. "On travaille en ce moment sur un script. Et tout dépend vraiment de ça. (...) On espère commencer à tourner ça dans six ou sept semaines. Puis le tournage de Bond serait calé pour la fin de l’année".

Pour ce prochain opus intitulé James Bond 25, c'est l'acteur britannique Daniel Craig qui enfilera le costume de l'agent 007 pour la dernière fois. Les fans devront prendre leur mal en patience puisque la sortie du long-métrage n'est prévue qu'en novembre 2019.