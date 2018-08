VIDÉO - "Fahrenheit 11/9" : Michael Moore croque l'Amérique post-Trump

publié le 10/08/2018 à 16:23

Il ne pouvait pas passer à côté du cas Trump. Le réalisateur de documentaires américain Michael Moore est de retour avec un nouveau film. En 2004, il avait livré un documentaire polémique sur les attentats du 11 septembre 2011 baptisé Fahrenheit 9/11. En 2018, il inverse les deux chiffres et prépare la sortie de Fahrenheit 11/9, en référence à la date de l'élection de Donald Trump, une nouvelle catastrophe américaine dans les yeux du documentariste.



Suprémacistes blancs, conservateurs implacables, images d'archives de l'élection, polémiques à gogo, démocrates déboussolés et actions coup de poing... Michael Moore prévoit un spectacle dont pourront se délecter ceux "qui ne supportent plus la folie" de l'ère Trump.

Michael Moore s'est fait connaître du grand public avec son documentaire Bowling for Columbine. Ce film dur et sans concession s’intéressait au massacre en 1999 de douze lycéens et d'un professeur, relançant l'éternel débat sur la place des armes à feu dans la société américaine. Un film qui a offert à son réalisateur le prix du 55e Festival de Cannes, l'Oscar du Meilleur film documentaire et le César du Meilleur film étranger.

Fahrenheit 11/9 sortira dans les salles le 21 septembre 2018.