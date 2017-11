publié le 09/11/2017 à 06:01

Il y a un an, peu de personnes s'imaginaient ce que pourrait être un monde dans lequel Donald Trump est président des États-Unis. Dans la nuit du 8 au 9 novembre, celui que l'on appelait alors le "magnat de l'immobilier" a remporté l'élection présidentielle américaine à la surprise générale.



Étonnant, déroutant, inattendu... Autant de mots qui définissent les actions menées par Donald Trump depuis l'annonce de son élection le 8 novembre 2016. À commencer par son premier discours. Après une campagne marquée d’allocutions choquantes, parfois déplacées et bousculée par de multiples affaires, Trump joue la carte de l'unité et de la réconciliation durant son premier discours. "Make America great again".

Depuis ce jour, en passant par son investiture fin janvier, l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat en juin, sa visite en tant qu'invité d'honneur lors du défilé du 14 juillet, et son échange tonitruant avec la Corée du Nord dernièrement, les rebondissements dans la présidence Trump ne semblent pas près de s'arrêter là.