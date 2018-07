Crédit : Channel Four Films

Déjà 20 ans que le grand public a découvert la bande de junkies la plus dingue d’Édimbourg. Trainspotting, film culte signé Danny Boyle, a marqué toute une génération de cinéphiles et révélé une palette d'acteurs britanniques lors de sa sortie en 1996. Deux décennies plus tard, le groupe de toxicomanes revient (enfin) dans une suite grandement attendue par de très nombreux fans.



Sick Boy, Renton, Spud, Begbie : les quatre personnages principaux du premier volet apparaissent tous dans un court teaser dévoilé le 25 juillet. Une pastille qui ne nous apprend rien sur le contenu de ce nouveau long-métrage, si ce n'est que ce sont les quatre comédiens originaux qui reprendront les rôles qui les ont rendus célèbres. Casting, scénario... Que sait-on déjà de ce nouveau chapitre, vraisemblablement baptisé T2?

L'équipe réunie au grand complet

Ewan McGregor (Moulin Rouge, Big Fish), Ewen Bremner (Match Point), Jonny Lee Miller (la série Elementary) et Robert Carlyle ne sont pas les seuls à revenir dans le deuxième volet. Selon plusieurs sites, Diane, la lycéenne qui fait tourner la tête de Mark Renton dans le premier film, sera elle aussi de retour, campée par son interprète originale Kelly McDonald. Cependant, cette information n'a pas encore été confirmée. Le seul à ne pas apparaître au générique de T2 est Kevin McKidd, dont le personnage Tommy McKenzie est mort dans le premier opus.

De même, c'est toute l'équipe créative de Trainspotting qui a pris les commandes de T2 : on retrouve Danny Boyle à la réalisation et John Hodge au scénario. Et réussir l'exploit de garder les mêmes visages d'un film à l'autre n'a pas été chose aisée: d'après Vulture, une première tentative de suite a eu lieu il y a dix ans. Un script, que le réalisateur qualifie de "médiocre", a été mis sur pied. "Je ne l'ai même pas envoyé aux acteurs, je savais qu'ils l'auraient détruit", justifie Danny Boyle.



Un pressentiment qu'est venu confirmer Ewan McGregor dans une interview pour Collider : "Le script est arrivé il y a peu de temps et il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'aucun de nous n'aurait été partant. Je crois que nous sommes tous assez protecteurs de de ce que Trainspotting représente pour les gens. Aucun d'entre nous ne veut faire une mauvaise suite." De quoi assurer un sequel fidèle à l'esprit du premier volet.

Une intrigue (librement) inspirée du livre d'Irvine Welsh

Les fans ne sont pas sans savoir que Trainspotting est l'adaptation cinématographique du roman éponyme d'Irvine Welsh, publié en 1993. T2, quant à lui, sera tiré de Porno, la suite du premier ouvrage publiée en 2005. Un titre équivoque qui fait référence au milieu dans lequel se déroule l'intrigue : dans cette suite littéraire, les personnages du premier tome se retrouvent dix ans plus tard dans l'industrie du film pour adultes.



Cependant, d'après NME, le film sera très librement inspiré de sa base littéraire. L'intrigue, quant à elle, devrait commencer 20 ans après la fin du premier. Mais aucun détail supplémentaire concernant le déroulement de l'intrigue n'a été dévoilé.

Irvine Welsh investi

L'homme dont la plume a fait naître tous ces personnages a lui aussi été intégré au processus créatif de T2. Comme le rapporte Cinemablend, c'est à l'occasion d'une réunion d'une semaine à Édimbourg, en 2015, que le réalisateur, le scénariste et l'écrivain ont réfléchi à ce que pourrait donner ce nouveau projet. C'est de cette collaboration qu'est ressorti le script qui a réussi à convaincre les acteurs originaux de rempiler.



Il faudra attendre 2017 pour en savoir plus. Le film devrait sortir le 27 janvier prochain au Royaume-Uni.