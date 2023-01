"Tirailleurs" : Omar Sy aux côtés de lycéens à Verdun pour présenter son film

En salles ce mercredi 4 janvier, Tirailleurs de Mathieu Vadepied raconte les destins broyés de tirailleurs sénégalais. Omar Sy y incarne l'un des 200.000 hommes qui ont combattu en France entre 1914 et 1918. Le comédien s'est rendu en décembre dernier sur le champ de bataille de Verdun pour présenter le film. Il a visité les lieux avec des lycéens de la ville. Et cela a troublé le calme habituel qui règne là-bas

Pensez-donc ! L'une des plus grandes stars françaises avec une partie de l'équipe du film au mémorial de Verdun qui avait organisé la journée, c'était très inhabituel. Mais Omar Sy voulait voir enfin en vrai le champ de bataille, guidé par Nicolas Czubak, historien du mémorial, sur la trace même des fameux tirailleurs.

"Les tirailleurs sont les troupes qui sont recrutées dans l'empire colonial", explique-t-il, "ils n'étaient pas que Sénégalais, mais Maliens, Nigériens, Burkinabés, des tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, les tirailleurs annamites, aussi, dont on parle moins, et qui arrivait d'Indochine. (...) Ce sont toutes les troupes qui relèvent de l'armée coloniale en fait, et qui étaient en appoint des troupes de l'infanterie de marine française".

Omar Sy, à Verdun Crédit : RTL

"Le conflit à travers le regard des tirailleurs"

Le film l'a d'ailleurs séduit car cette histoire n'avait pas encore le témoignage visuel qu'elle méritait. "Pour la première fois, on voit le conflit à travers le regard des tirailleurs", précise Nicolas Czubak, "c'est-à-dire que jusqu'à présent, les documents que nous avons, c'était des comptes-rendus faits par les Européens. Ils n'ont pas laissé de source les tirailleurs. C'est ça la grande richesse (du film)".

"Ça va être très compliqué pour eux", poursuit l'historien. "Le fait social qu'est la guerre est très différent entre la représentation qu'ils pouvaient avoir et la réalité de la guerre moderne, industrielle qui opposait les Etats européens. Ils ont très vite compris que c'était très, très meurtrier. D'ailleurs, les Sénégalais qui étaient blessés les premiers et qui ont été rapatriés, ceux qui ne pouvaient plus combattre, avaient véhiculé l'idée dans les campagnes qu'il fallait surtout pas y aller et que la guerre entre Européens était épouvantable"

L'émotion d'Omar Sy

Et ce sont ces traces épouvantables qu'Omar Sy a explorées. Le comédien, muet, a d'ailleurs été saisi par l'émotion sur le toit du fort de Douaumont, quand les lycéens ont rappelé les faits d'armes de tirailleurs qui ont repris le fort le 24 octobre 1916. Omar Sy a voulu remercier, il n'a pas pu, il s'est tu, tout le monde s'est tu là-haut, c'est l'effet de Verdun.



"Quand on vient ici, on ressent toute la charge et la portée", reconnaît le comédien français d'origine sénégalaise. "Il y a quelque chose qui se passe ici. (...) Savoir à quel point Verdun a été un symbole, ce n'est pas pour rien en fait. Et puis, on apprend tellement de choses qu'on ne peut apprendre nulle part ailleurs. Et savoir aussi que ce sont des anciens combattants qui ont choisi ce lieu, ce n'est pas quelque chose d'hasardeux. Il y a une vraie raison et la preuve, c'est quand on arrive et tout ce qu'on nous raconte et par quoi on est traversé, c'est assez fort et poignant"...