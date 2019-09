publié le 25/09/2019 à 13:54

Après Le prénom et Encore un instant, cette saison le Théâtre Edouard VII (Paris 9) propose L'heureux stratagème, une comédie de Marivaux créée en 1733. Entre tromperies et mensonges, l'oeuvre raconte l'histoire de deux amants délaissées qui vont s'unir pour regagner leur amour perdu.

Cette nouvelle version transposée à l'époque des Années Folles est signée Ladislas Chollat. Les rôles principaux sont tenus par Eric Elmosnino et Sylvie Testud. Les deux comédiens partagent la scène avec les talentueux Suzanne Clément, Jérôme Robart, Jean-Yves Roan, Simon Thomas, Roxane Duran mais aussi Florent Hill. La pièce se jouera jusqu'au 5 janvier prochain.

La pièce "L'heureux stratagème" de Marivaux et mise en scène par Ladislas Chollat, au Théâtre Edouard VII

L'histoire : Quelque part en France, à l’époque des Années Folles, un quatuor amoureux s’installe. La Comtesse (Sylvie Testud) s’éprend le temps d’un regard d’un beau gascon : le Chevalier Damis (Jérôme Robart). Le coup de foudre est partagé, mais n’est ni du goût de Dorante (Eric Elmosnino) ni de la Marquise (Suzanne Clément), leurs amants respectifs. Blessés, les amoureux délaissés vont alors échafauder un stratagème cruel pour récupérer les infidèles. Aux premières loges, les valets assistent aux tromperies, aux ruses et aux mensonges de leurs maîtres, en tentant parfois vainement de les copier et en cherchant le sens de cette course effrénée à l’amour. On se laisse emporter dans cette valse intemporelle des sentiments et du désir, en riant aux éclats de tant de cruauté !

Marivaux écrit ici une de ces intrigues les plus simples et les plus pures, dans cette langue française subtile et ambiguë qu’il maîtrise si merveilleusement bien.



L'heureux stratagème, actuellement au Théâtre Edouard VII, se jouera jusqu'au 5 janvier 2020. Attention : les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h jusqu'au 11 décembre. A partir du 12 décembre, ce sera à 21h. Matinée le samedi et le dimanche à 16h.

