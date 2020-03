Suzy Delair, 102 ans et doyenne des actrices françaises, est morte

publié le 17/03/2020 à 12:12

Son visage, c'est en noir et blanc qu'il est devenu célèbre. Suzanne Pierrette Delaire, plus connue sous le nom de Suzy Delair, actrice âgée de 102 ans, est morte ce dimanche le dimanche 15 mars 2020. Elle était chanteuse et actrice et la dernière survivante de chefs-d'oeuvre comme Quai des Orfèvres ou L'Assassin habite au 21. Dans le film de Henri-Georges Clouzot sorti en 1947, elle incarnait Jenny Lamour. Elle était Caprice dans Lady Paname, Lucette dans Le Fil à la patte, la patronne de la blanchisserie Luisa dans Rocco et ses frères de Visconti ou encore Germaine Pivert, la femme de Louis de Funès, dans Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Oury, son avant-dernier film au cinéma.

Après l'interruption de sa carrière cinéma à la fin des années 70, le public a pu la retrouver dans quelques séries télévisées dans les années 80 comme Traquenards ou L'âge vermeil. Le public garde cependant plus en mémoire ses chansons. Suzy Delair fut, en effet, l’interprète de grands tubes repris par de nombreux artistes comme C'est si bon, Fascination, Frou-Frou ou Le Temps des cerises.



"Suzy Delair était une artiste exigeante, traqueuse, perfectionniste, au caractère parfois difficile, précise nos confrères du magazine Le Point, c'est pourquoi elle a préféré, progressivement, s'éloigner de la scène et des plateaux. (...). Elle n'a pas eu d'enfants mais elle demeurait pour ses proches une amie incomparable par sa personnalité, son intelligence et sa mémoire capable de restituer mille anecdotes précises sur le music-hall d'avant-guerre."

Suzy Delair fut élevée au rang d'Officier de la Légion d'honneur en 2006. Elle a reçu l'Orphée d'or du meilleur enregistrement d’opérette ou d’opéra-bouffe pour son disque De l'opérette à la chanson mais jamais les César n'ont rendu hommage à celle qui était la doyenne du cinéma français. Espérons que la prochaine cérémonie saura réparer cet affront parmi tant d'autres.

> Suzy Delair - Ah ! Que les hommes sont bêtes (de l'opérette "La Périchole")