"Squid Game" : pourquoi la téléréalité, adaptée de la série à succès, fait polémique

ON VOUS EN PARLE - La série Squid Game adaptée en téléréalité

La première saison de la série coréenne, diffusée en 2021, avait permis à Netflix de signer le plus gros succès de son histoire. Une fiction dans laquelle des joueurs participent à une compétition de survie, rythmée par des jeux d'enfants : marelle ou encore 1 2 3 soleil. Sauf qu'à chaque partie, les perdants sont tués d'une balle dans la tête. Avant une saison 2 très attendue par les internautes, la plateforme proposera dans les prochaines semaines une télé-réalité.

La télé-réalité adaptée avec de vraies personnes reprend les mêmes codes, mais seulement avec des éliminations, pas de mort. Comme l'annonce la vidéo publiée par Netflix, 456 participants du monde entier s’affrontent à travers des défis, les mêmes que dans la série, avec à la clé 4,56 millions de dollars de gain.

Il ne s'agit pas seulement de jouer à la marelle, dans un communiqué, la plateforme prévient : “Chaque joueur est poussé à ses limites et obligé de se demander jusqu'où il est prêt à aller pour gagner, avec des alliances opportunistes, des stratégies impitoyables et des trahisons !” On se croirait presque dans les feux de l’amour !" explique Netflix.



Toutefois, les conditions de tournage sont très controversées. L'émission s'est déroulée au mois de janvier à Belford au Royaume-Uni, dans une ancienne base de la Royal Air Force, pendant une vague de froid très importante. Plusieurs candidats se sont effondrés sur le plateau en raison de la fatigue, la pression et le froid intense. Certains d’entre eux ont dû être évacués sur civière. Dans The Sun, l'un d'entre eux témoigne : “Nous avons été torturés pendant 8 heures, c'était inhumain”. Mais avec l'appât du gain, certains ont repoussé leur limite, comme une zone de guerre. De son côté, la production précise que les candidats avaient été préparés au préalable et qu’ils ont toujours été encadrés par des professionnels. La diffusion est prévue le 22 novembre sur Netflix.