"Squid Game" : malgré le succès, le créateur de la série n'a pas reçu de bonus

Le contrat. Pas plus et pas moins. Le créateur de la série coréenne phénomène Squid Game Hwang Dong-hyuk n'est pas devenu subitement très riche depuis la sortie de son œuvre sur Netflix. Dans une interview auprès de nos confrères du journal britannique The Guardian, le réalisateur a expliqué ne pas avoir été particulièrement récompensé par la plateforme américaine.

"Je ne suis pas aussi riche qu'on pourrait le penser, note Hwang Dong-hyuk. J'ai assez pour mettre de la nourriture sur la table. Mais ce n'est pas comme si Netflix m'avait offert un bonus. Netflix m'a payé sur la base du contrat que nous avions signé". Un pragmatisme qui pourrait paraître quelque peu injuste lorsque l'on sait que Netflix a bien profité du succès global qu'a été Squid Game en récoltant près de 770 millions de dollars de recettes. Un très bon résultat lorsque l'on constate que la production de Squid Game n'a coûté que 18 millions d'euros, note le quotidien.

Hwang Dong-hyuk n'a pas forcément bien négocié son contrat en n'incluant pas de prime de résultats... Mais cet état de fait demeure difficile à comprendre lorsque l’on sait que le showrunner a tout fait lui-même ou presque : création, scénario, réalisation de tous les épisodes. Un travail harassant, très personnel et particulièrement stressant qui a fait perdre 6 dents au créateur de 50 ans. Mais finalement, ce déséquilibre colle parfaitement au thème principal de la série : la critique d'une société capitaliste brutale.

Hwang Dong-hyuk pourrait bien se refaire une santé financière lors de la négociation d'une suite pour Squid Game. Il faut dire que les abonnés de Netflix l'attendent déjà avec impatience. Le showrunner a déjà expliqué qu'il ne replongerait pas seul dans un tel projet et qu'il lui faudra beaucoup plus de personnes et de millions pour mener à bien une saison 2.