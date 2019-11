10 ans de "Scènes de ménages" : "On s'amuse" disent les interprètes de José et Liliane

publié le 07/11/2019 à 11:46

Le 9 novembre 2009, "Scènes de ménages" apparaît sur M6. Les interprètes de Liliane (Valérie Karsenti) et José (Frédéric Bouraly), le couple mythique de la série à succès, sont les invités d'Yves Calvi pour célébrer cet anniversaire.

Au départ, dit Valérie Karsenti, "aucun des deux n'imaginions un tel succès". "Fred pensait qu'on allait au bide annoncé, donc il pensait que ça allait s'arrêter", avoue-t-elle. "À cause de la concurrence qu'il y avait en face, je me suis dis que ça ne marcherait jamais", avoue Frédéric Bouraly.

Complices à l'écran comme dans la vraie vie, les deux affirment être "très attachés" à leurs personnages et expliquent la réussite de la série par "une qualité d'écriture qui est remarquable". "On a des textes qu'on aime et qu'on revendique puisqu'il y a une collaboration entre les auteurs et les acteurs, mais une fois qu'on tourne on a une liberté totale", affirme Valérie Karsenti. "On a envie de faire marrer, et en premier de faire marrer nos équipes qui sont nos premiers spectateurs", dit-elle.

Ce jeudi 7 novembre, à partir de 20h25 une soirée spéciale pour l'anniversaire de la série sera diffusée sur M6. José et Liliane seront entourés des autres couples pour un best of et un prime évènement.