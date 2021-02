Robbie Williams va avoir droit à son biopic baptisé "Better Man"

publié le 24/02/2021 à 12:23

Robbie Williams sera bientôt le sujet d'un biopic au cinéma et c’est le réalisateur de la comédie musicale The Greatest Showman qui va s’y coller. Après un film sur Elton John ou sur Freddie Mercury, c’est au tour du chanteur révélé dans le boys band "Take That" qui va avoir droit au récit de sa vie et de sa carrière sur grand écran. Michael Gracey sera à la réalisation et il explorera l’ascension du jeune chanteur depuis ses 16 ans jusqu’à la gloire, sans oublier de passer par les traditionnelles cases drogues et alcool.



Michael Gracey n’a pas encore révélé les noms du ou des acteurs qui incarneront le chanteur de l'adolescence à aujourd'hui mais il a promis qu’il voulait proposer une mise en scène jamais vue pour surprendre le public. "Je veux faire cela d'une manière vraiment originale. Je me souviens être allé au cinéma quand j'étais gosse et il y a des films qui m'ont époustouflé et qui m'ont fait me dire : 'Je n'ai jamais vu ça avant'. Je veux que le public ressente ça. C'est top secret, mais le but est de générer ce sentiment que je viens de décrire. C’est une histoire fantastique, et je veux la représenter dans sa dure réalité comme dans ses moments de pure fantaisie", a décrit le réalisateur dans les colonnes de Deadline.

Le titre du film, lui, a été dévoilé, ça s'appellera Better Man mais il faudra attendre de nombreux mois avant d'avoir une date de sortie officielle. Côté musique, toutes les chansons de Robbie Williams seront "rechantées" a prévenu le metteur en scène avant de conserver l'émotion de l'interprétation.