Qui est Melonie Diaz, la nouvelle sorcière du reboot de "Charmed" ?

publié le 22/02/2018 à 18:56

L'actrice Melonie Diaz va jouer la sorcière Mel Pruitt dans le reboot de la série Charmed que prépare la chaîne américaine CW et dont la date de diffusion reste inconnue. Cette nouvelle sœur-sorcière va remplacer, avec d'autres encore inconnues, le trio des Halliwell : Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) et Phoebe (Alyssa Milano) sans oublier Page (Rose McGowan) pour les dernières saisons après la mort du personnage de Prue.



Son visage vous est peut-être familier si vous avez l’œil fin lors des visionnages de vos séries. Elle est apparue dans quelques épisodes de New York : Unité spéciale, Nip/Tuck, Les Experts : Miami ou encore Girls. Elle a aussi connu une carrière au cinéma avec des films comme Lords of Dogtown en 2005 mais plus récemment dans Fruitvale Station qui a reçu un prix au festival de Sundance et a fait l'ouverture de Cannes en 2013 et y a remporté le prix du meilleur premier film dans la sélection Un Certain Regard.

> Fruitvale Station, bande annonce vostfr

Mais avec Charmed, série culte parmi les séries cultes, Melonie Diaz s'apprête à rentrer dans la cour des grands. Elle sera épiée et comparée mais ce rôle devrait lui offrir un gain de notoriété certain.

Lesbienne, féministe, scientifique...

Melonie Diaz va surtout incarner le nouveau visage de la série. Nouveau visage parce que son nom est le premier à être dévoilé en cette fin février 2018 mais aussi parce que son personnage - une lesbienne féministe capable de stopper le temps - fait entrer la série dans la modernité. D'après les premiers éléments de la production, Mel Pruitt sera une femme forte et sensible touchée par un grave accident qui va révéler une ancienne rage. Cette colère va la faire s'isoler de ses proches et de sa petite amie la détective Soo Jin, mais pourrait bien lui faire prendre conscience de ses pouvoirs magiques...



Comme dans la série originelle Mel aura deux sœurs : Madison, la plus jeune et Macy, l'aînée.



Madison commencera la série en intégrant une sororité américaine et en démontrant son goût pour la contradiction avec ses aînées. Elle ne sera pas vraiment ravie d'apprendre qu'elle est une sorcière et disposera du don de télépathie.



Macy sera une scientifique spécialisée en physique quantique. Elle ne semble pas avoir grandi avec ses deux sœurs et serait peut-être une fille cachée ou une demie-sœur mystérieuse. Comme Prue dans la série originelle, elle disposera de capacités télékinésiques.