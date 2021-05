Que la force d'RTL Pop Ciné soit avec vous

publié le 02/05/2021 à 12:00

La force de l'émission RTL Pop Ciné c'est de vous parler de tous les cinémas et de vous donner envie d'en apprendre encore plus ! Alors à l'occasion de la journée spéciale Star Wars le 4 Mai prochain, on vous propose un retour sur l'une des sagas, si ce n'est LA saga, culte du cinéma : Star Wars ! Notre maître jedi Vincent Perrot abordera également les films dans les films et on vous promet plein d'autres surprises !



Jeu

Lego Star Wars

LEGO est encore fois une sur le coup pour vous offrir avec RTL de magnifiques cadeaux ! Alors restez bien à l'écoute pour en savoir plus ... !



Sans oublier notre iconique Montre RTL qui fera aussi partie du paquet !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

