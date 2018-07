publié le 29/03/2017 à 20:00

Disney vient-il de révéler un élément important de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar ? C'est bien ce qu'on peut penser après la diffusion de la vidéo des coulisses du blockbuster attendu le 24 mai prochain. Les acteurs en disent un peu plus sur leurs personnages et la description de l'un d'eux par Disney vient confirmer une théorie très répandue chez les fans... Ce cinquième volet des aventures de Jack Sparrow (Johnny Depp), six ans après La Fontaine de Jouvence s'annonce donc riche en rebondissements.



En plus du nouveau méchant, le pirate fantôme Salazar, interprété par Javier Bardem, Pirates des Caraïbes 5 va introduire de nouveaux héros : l'astronome Carina (Kaya Scodelario) et le jeune pirate Henry (Brenton Thwaites). Ce dernier est au cœur d'une théorie que Disney vient de confirmer dans la vidéo des coulisses. Attention, la suite du papier est remplie de spoilers.

La famille Turner au cœur de l'aventure

Henry est donc bien le fils de Will Turner et Elizabeth Swann Crédit : catpure d'écran YouTube

Pour certains fans, Henry serait le fils de Will Turner (Orlando Bloom) et Elizabeth Swann (Keira Knightley), les héros des précédents volets. Et comme vous pouvez le voir ci-dessus, Disney a dévoilé le nom complet de ce nouveau personnage, qu'on ne connaissait pas avant, et il s'agit de... Henry Turner. Ce qui semble confirmer qu'il est bien leur fils.

Tout laisse donc à penser que la famille Turner-Swann sera donc au cœur de ce nouveau volet, plus que Jack Sparrow, le pirate excentrique et emblématique de la saga démarrée en 2003 avec La Malédiction du Black Pearl. D'ailleurs, Orlando Bloom a été aperçu dans la seconde bande-annonce du long-métrage. Reste à savoir quand apparaîtra Keira Knightley... La réponse dans les salles le 24 mai prochain.

> Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales: Extended Look