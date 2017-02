Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales: Extended Look

Jack Sparrow et Will Turner sont de retour. Le prochain et très attendu cinquième volet de Pirates des Caraïbes, baptisé La Vengeance de Salazar, sort en salles le 24 mai 2017. Au programme, un film sombre, rythmé par de superbes batailles navales dont Disney a le secret, mais également marqué par le retour des personnages emblématiques de la saga. Réalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg, le nouveau Pirates des Caraïbes est d'autant plus attendu que le dernier épisode, La Fontaine de Jouvence, est sorti il y a déjà six ans !



Une première bande-annonce, diffusée en octobre dernier annonçait la couleur du prochain volet de la saga. Un nouveau méchant fait son entrée dans l'intrigue de Pirates des Caraïbes, en la personne de Salazar, un capitaine fantôme terrifiant, interprété par Javier Bardem (No Country For Old Men, le méchant de Skyfall). Une première affiche, mettant en valeur Jack Sparrow, vient également d'être publiée sur les réseaux sociaux par les Studios Disney.

La production a diffusé une seconde bande-annonce de Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar, à l'occasion de la finale du Super Bowl américain, ce dimanche 5 février. De nouvelles images, sur le titre Ain't No Grave de Johnny Cash, qui confirment la noirceur de l'épisode à venir.

1. Le grand retour de Johnny Depp et d'Orlando Bloom

Les deux personnages principaux de la saga Pirates des Caraïbes repartent à l'abordage. Si les rumeurs affirmaient que Johnny Depp rendosserait bien le rôle de Jack Sparrow, les doutes planaient sur la présence d'Orlando Bloom au casting du cinquième volet. Grand absent du quatrième épisode, La Fontaine de Jouvence, sorti en 2011, l'acteur sera bel et bien à l'affiche de La Vengeance de Salazar.



William Turner fait en effet une furtive apparition dans la dernière bande-annonce du film, diffusée lors du Super Bowl. Néanmoins, le fils de Bill le Bottier, qui avait repris la mortuaire mission de Davy Jones dans le 3ème volet de la saga Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde (2007), semble avoir physiquement pâti de cette malédiction, ressemblant de plus en plus à la créature dont il a pris la place.

William Turner, interprété par Orlando Bloom fait son grand retour dans la saga "Pirates des Caraïbes"

William Turner doit en effet, depuis qu'il a planté le poignard dans le cœur de Davy Jones, guider éternellement les morts vers l'autre monde, ne bénéficiant d'un retour sur la terre ferme qu'un jour tous les dix ans. C'est le visage recouvert de mollusques et de coquillages qu'Orlando Bloom fait son grand retour dans la saga.



Il en est de même pour Jack Sparrow, qui est de retour visiblement plus déluré - si c'est possible - que dans les épisodes précédents. Couvert de boue et bouteille de rhum à la main, c'est également une brève apparition que le mythique pirate fait dans cette bande-annonce, ne laissant présager rien de bon pour la suite de ses aventures.

Johnny Depp revêt le tricorne de Jack Sparrow dans "Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar"

2. Un casting ébouriffant

Outre Johnny Depp et Orlando Bloom, on retrouve également à l'affiche du prochain volet le capitaine Barbossa, interprété par Geoffrey Rush,l'un des rôles titres des trois premiers épisodes de Pirates des Caraïbes. Kevin McNally revêtira lui ses habits de Gibbs, le compagnon de route - et de boisson - de Jack Sparrow. Des anciens qui font leur retour donc, mais Pirates des Caraïbes compte quelques "petits nouveaux" dans son casting.



Sir Paul McCartney est l'invité surprise de La Vengeance de Salazar ! Il ne s'agira pas d'un rôle très important mais plutôt d'un caméo. Pour l'instant, aucun indice n'a pour le moment été donné sur son rôle. Néanmoins, les médias américains affirment qu'il sera l'élément-clé d'un passage du film, mis en boite en marge du tournage.



Côté féminin, après Keira Knightley et Penélope Cruz la production a confié le rôle de l'héroïne à Kaya Scodelario. Principalement connue pour avoir incarné Effy dans la série Skins, la jeune britannique endossera le rôle de Carina Smyth, qui apparaît prise au piège sur la plage dans la dernière bande-annonce.



Autre acteur à faire son entrée au casting de Pirates des Caraïbes, Brenton Thwaites (Gods of Egypt, Maléfique), qui jouera Henry Turner, le fils d'Elizabeth Swann et de Will Turner. Les deux tourtereaux avaient en effet eu un enfant à la toute fin du troisième volet de la saga, quand Will Turner reprend son éternelle mission après un jour à terre. Le jeune australien qui incarnera Henry Turner a notamment tourné dans Maléfique, film dans lequel il interprétait le prince Philippe.

3. Pirates VS fantômes

C'est une nouvelle fois Jack Sparrow qui sera au cœur de l'action. Le scénario du cinquième Pirates des Caraïbes reprend les ingrédients de la saga : des pirates, de monstrueux méchants et des effets spéciaux impressionnants. Et à en croire la dernière bande-annonce, La Vengeance de Salazar ne fera pas exception.



Jack Sparrow a un nouvel adversaire, ou plutôt, un vieil ennemi. L'intrépide capitaine a en effet cumulé bon nombre de rivaux durant sa carrière de corsaire. Cette fois, c'est le terrifiant Salazar, interprété par Javier Bardem, qui s'est échappé du Triangle des Bermudes, pour se lancer à la poursuite du pirate amateur de rhum et de ses compagnons.



Déjà aperçu dans une première bande-annonce, Salazar semble bien décidé à en découdre avec Jack Sparrow. Et son équipage, pour échapper aux spectres du Capitaine Salazar n'aura qu'une alternative : mettre la main sur le Trident de Poséidon, seule arme permettant de contrôler les océans et d'échapper à ces fantômes.

4. Des effets spéciaux à couper le souffle

Chaque volet de Pirates des Caraïbes à marqué les esprits grâce à ses effets spéciaux. Les batailles navales, les personnages monstrueux ou les créatures marines sont les ingrédients clé de la saga Disney. Et La vengeance de Salazar semble perpétuer la tradition.



Comme en témoignent les bandes-annonces du prochain Pirates des Caraïbes, la production promet de nouvelles images à couper le souffle. Le capitaine Salazar poursuivra Jack Sparrow et ses acolytes sur les mers du monde entier, déclenchant quelques séquences de tirs de canons qui s'annoncent épiques.



Si cette nouvelle bande-annonce laisse sa part de mystère au nouveau volet de Pirates des Caraïbes, la curiosité des fans n'en est que plus forte. Et le film est d'autant plus que le dernier épisode des aventures de Jack Sparrow, La Fontaine de Jouvence, sorti en 2011, avait engrangé plus d'un milliard de recettes au box-office mondial.