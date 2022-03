"Permis de construire", "Murder party"... Les films à voir (ou éviter) cette semaine

Nous vous emmenons au cinéma. Permis de construire d'Éric Fraticelli, acteur et réalisateur corse : ça tombe bien puisqu'il raconte dans ce film comment un dentiste parisien va hériter à la mort de son père, avec qui il était en froid, d'un terrain sur l'Ile de Beauté... Et pourquoi pas y construire une jolie maison ? La suite, vous vous en doutez, sera tout sauf une promenade de santé. Didier Bourdon incarne ce Parisien qui va devoir faire avec la culture, l'esprit et les coutumes corses : le résultat est marrant et tendre.

La comédie parfois c'est aussi complètement à côté : exemple avec Murder party. Une sorte de Cluedo dans un château où tout le monde est suspect d'avoir assassiné le maître des lieux, un créateur de jeu de société. Couleurs pop acidulées atroces, pauvreté abyssale des dialogues, rebondissements ultra prévisibles : Alice Pol, Eddy Mitchell, Pascale Arbillot et les autres font ce qu'ils peuvent mais n'évitent pas le naufrage.

Ce 9 mars sort aussi sur nos écrans Goliath avec Pierre Niney et Gilles Lellouche. Vrai thriller judiciaire, politique et environnemental ou comment un avocat va tenter de s'opposer avec ses petits moyens à ceux, colossaux, d'un lobby de l'agrochimie ayant ses entrées au plus niveau de l'État. C'est passionnant, fascinant et glaçant.

Ajoutons Petite nature de Samuel Theis qui avait été un des chocs du Festival d'Angoulême 2021 : l'histoire de Johnny, gamin de 10 ans, pas à l'aise dans son corps et dans sa tête et qui va s'ouvrir à la vie et au monde grâce à son nouvel instituteur. Sujet casse-gueule traité avec une grâce et une pudeur infinie... Au passage la révélation d'un formidable jeune acteur : Aliocha Reinert.

6 nouveaux documentaires

Si vous êtes fan de documentaire, sachez que six nouveaux films seront à l'affiche. À demain mon amour qui suit le combat d'un couple de sociologues de la grande bourgeoisie bien décidé à utiliser sa retraite pour abattre le capitalisme. C'est totalement utopiste mais charmant. Climbing blind accompagne lui un grimpeur aveugle dans l'ascension d'un pic vertigineux en Écosse, très belles images. Des mots qui restent vous propose d'écouter les souvenirs de 6 personnes évoquer les langues et dialectes hébraïques qui ont bercé leur enfance : intéressant mais pointu. Soy libre, 10 ans de la vie d'un jeune homme soumis à ses pulsions et à sa violence...

Tout aussi rude, Sans frapper qui compile de manière utile et résiliente la parole de victimes de viols (filles et garçons). Enfin, La campagne de France, documentaire de Sylvain Descloux qui a filmé la campagne des dernières municipales dans le petit village de Preuilly-sur-Claise en Indre-et-Loire, un peu plus de 600 habitants. En lice : un vétéran, son opposant habituel et un nouveau venu, Mathieu, apolitique tendance "gilets jaunes", qui va faire équipe avec Guy, turbulent colistier... Deux personnalités totalement à l'opposé.