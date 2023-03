L'an dernier, c'est un geste tout à fait inattendu qui a marqué les esprits. La gifle de Will Smith infligée à l'humoriste Chris Rock sur la scène des Oscars a totalement éclipsé le reste de la soirée consacrée aux grandes réussites du cinéma. De quoi faire mentir celles et ceux qui trouvaient la cérémonie ronflante. Des surprises, même inappropriées voire choquantes, peuvent intervenir à chaque instant. La fameuse "magie du direct" fait encore son oeuvre. D'où l'intérêt, pour les plus courageux, de suivre la cérémonie à la télévision en même temps que la diffusion américaine.

Mais où et surtout quand regarder la cérémonie des Oscars 2023 ? C'est une tradition désormais : Canal+ propose à ses abonnés de suivre les Oscars. La chaîne cryptée qui a toujours eu le cinéma dans son ADN proposera une expérience complète avec une pré-programmation, la couverture du fameux tapis rouge (qui ne sera pas rouge cette année) avec l'arrivée des stars, la cérémonie elle-même et un décryptage pour les lève-tôt (ou les couche-tard, en fonction).

La cérémonie sera retransmise en exclusivité et en direct du Dolby Theatre de Los Angeles. Une soirée qui sera présentée par l'humoriste et présentateur américain Jimmy Kimmel.

La 95e cérémonie devrait durer un peu moins de quatre heures donc vous pourrez préparer une bonne dose de pop-corn pour tenir le coup. Cette cérémonie sera à suivre dans la nuit du 12 au 13 mars 2023 à partir d'une heure du matin.

Et les nommés sont...

Du côté des films, certains concentrent déjà toutes les attentions. Voici les favoris de cette nouvelle année : Everything Everywhere All at Once (avec 11 nominations), Les Banshees d'Inisherin, À l'Ouest, rien de nouveau (9), Elvis (8), The Fabelmans (7), Tár et Top Gun : Maverick (6). Voici un résumé des nominations dans les principales catégories :



Nominations pour l'Oscar du meilleur film

- A l'Ouest, rien de nouveau

- Avatar 2: la voie de l'eau

- Les Banshees d'Inisherin

- Elvis

- Everything Everywhere All at Once

- The Fabelmans

- Tar

- Top Gun: Maverick

- Sans filtre

- Women Talking

Nominations pour l'Oscar du meilleur acteur

- Austin Butler, dans Elvis

- Colin Farrell, dans Les Banshees d'Inisherin

- Brendan Fraser, dans The Whale

- Paul Mescal, dans Aftersun

- Bill Nighy, dans Vivre

Nominations pour l'Oscar de la meilleure actrice

- Cate Blanchett, dans Tar

- Ana de Armas, dans Blonde

- Andrea Riseborough, dans To Leslie

- Michelle Williams, dans The Fabelmans

- Michelle Yeoh, dans Everything Everywhere All at Once

Nominations pour l'Oscar du meilleur réalisateur

- Martin McDonagh, pour Les Banshees d'Inisherin

- Daniel Kwan et Daniel Scheinert, pour Everything Everywhere All at Once

- Steven Spielberg, pour The Fabelmans

- Todd Field, pour Tar

- Ruben Ostlund, pour Sans filtre

Nominations pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle

- Angela Bassett, dans Black Panther: Wakanda Forever

- Hong Chau, dans The Whale

- Kerry Condon, dans Les Banshees d'Inisherin

- Jamie Lee Curtis, dans Everything Everywhere All at Once

- Stephanie Hsu, dans Everything Everywhere All at Once



Nominations pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle

- Brendan Gleeson, dans Les Banshees d'Inisherin

- Brian Tyree Henry, dans Causeway

- Judd Hirsch, dans The Fabelmans

- Barry Keoghan, dans Les Banshees d'Inisherin

- Ke Huy Quan, dans Everything Everywhere All at Once



Nominations pour l'Oscar du meilleur film international

- A l'Ouest, rien de nouveau (Allemagne)

- Argentina, 1985 (Argentine)

- Close (Belgique)

- EO (Pologne)

- The Quiet Girl (Irlande)



Nominations pour l'Oscar du meilleur film d'animation

- Pinocchio par Guillermo del Toro

- Marcel the Shell With Shoes On

- Le Chat Potté 2: la dernière quête

- Le Monstre des mers

- Alerte rouge



Nominations pour l'Oscar du meilleur documentaire

- Tout ce que nous respirons

- Toute la beauté et le sang versé

- Fire of Love

- A House Made of Splinters

- Navalny