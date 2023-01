Oscars 2023 : une tricherie à l'origine de la nomination surprise d'Andrea Riseborough ?

Son nom a surpris tout le monde lors de l'annonce des nominations pour la prochaine cérémonie des Oscars. Le long-métrage To Leslie n'avait pas brillé au box-office, amassant à peine 27.000 dollars de recette, et pourtant la comédienne Andrea Riseborough, qui y tient le rôle principal, est parvenue à se placer parmi les nommées au titre de "meilleure actrice", coiffant au poteau des stars comme Viola Davis. Une nomination qui a enflammé les réseaux sociaux. Les cinéphiles ont remarqué qu'aucune actrice noire n'était en lice pour obtenir la précieuse statuette cette année. Une frange influente de Hollywood aurait-elle volé la place de deux autres favorites afro-Américaines comme l'héroïne de The Woman King ou Danielle Deadwyler ?

La Britannique Andrea Riseborough a vu ses talents vantés sur les réseaux sociaux, de façon insistante et à la dernière minute, par des célébrités telles que Gwyneth Paltrow ou Edward Norton. Campagne efficace ou triche ? La nomination a en tout cas interrogé, si bien que les Oscars ont été inondés d'appels et d'e-mails, selon le magazine spécialisé Variety.

Vendredi 27 janvier, l'organisation a déclaré se pencher sur la campagne de cette saison, dans un communiqué qui ne mentionne directement ni To Leslie, ni Andrea Riseborough. "L'Académie a pour objectif de s'assurer que la compétition pour les Oscars se déroule de façon juste et éthique", a-t-elle dit. "Nous menons un examen des procédures de campagne autour des nominés de cette année, pour nous assurer qu'aucune règle n'a été enfreinte et pour comprendre si des changements dans ces directives sont nécessaires dans une nouvelle ère de réseaux sociaux et de communication numérique."

L'Académie a réaffirmé sa "confiance dans l'intégrité (des) procédures de vote et de nomination", et son soutien aux "véritables campagnes populaires en faveur de performances exceptionnelles". Les Oscars sont attribués par les quelque 9.500 membres de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, divisés entre les 17 branches de l'industrie. Celle des acteurs comprenant environ 1.300 électeurs, un candidat a besoin d'un peu plus de 200 votes pour voir son nom au casting des nominés.

Dans les mois précédant les Oscars, fêtes et évènements sont organisés pour promouvoir les films, tandis que leurs affiches peuplent les panneaux publicitaires de Los Angeles. Des campagnes souvent orchestrées par des entreprises spécialisées, au prix prohibitif pour les oeuvres à petit budget comme To Leslie, qui était absente de ce circuit.

