Jennifer Aniston, première présidente américaine lesbienne pour Netflix

publié le 23/05/2018 à 11:00

Une femme lesbienne à la tête de la première puissance mondiale. C'est ce qu'il faut attendre du film First Ladies dans lequel Jennifer Aniston incarnera le personnage principal. L'actrice américaine, révélée par la série Friends, jouera le rôle de Beverley Nicholson, présidente des États-Unis, mariée à Kasey, interprétée par l'humoriste Tig Notaro, qui cosigne cette comédie politique.



"Quand Berverley et Kasey emménageront à la Maison blanche, elles prouveront que derrière chaque grande femme... il y a une autre grande femme", a écrit Netflix dans un communiqué. À l'heure de la présidence de Donald Trump, ce long-métrage fait déjà beaucoup parler de lui.

First Ladies sera disponible sur la plateforme de streaming en ligne, mais la date de diffusion n'est pas encore été communiquée, rapporte le magazine américain Variety.

Ce n'est pas la première fois que Jennifer Aniston collabore avec une production Netflix. On peut retrouver l'actrice dans Murder Mystery, du comédien Adam Sandler. Tig Notaro est aussi une habituée de la plateforme. Son spectacle Tig Notaro Happy to Be Here y est diffusée depuis ce mardi 22 mai.