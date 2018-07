publié le 31/03/2018 à 10:00

Avril sera un mois particulièrement riche pour Netflix. Dans les nouvelles arrivées de ce premier mois de printemps, le site de streaming s'apprête à satisfaire tous les goûts. Les amoureux de science-fiction pourront s'évader dans l'espace avec Perdus dans l'espace ou avec la saison 2 de 3%, une série dystopique dans laquelle la société connaît un système de caste implacable.



Si votre cœur penche du côté du fantastique American Horror Story : Roanoke et la saison 2 des Chroniques de Shannara devraient vous satisfaire. la sorcellerie et l'horreur dominent la première série tandis que les Chroniques sont une adaptation d'une saga littéraire de fantasy très populaire de Terry Brooks, un héritier de J.R.R. Tolkien. Amis des elfes, vous serrez aux anges.

D'autres grands noms de la plateforme sont aussi présents pour des contenus exclusives comme la suite de La Casa de Papel ou encore de nouveaux épisodes de la délicieuse série documentaire Chef's Table.

Les séries

La Casa de Papel, seconde partie (6 avril) : la série événement espagnole qui conte les aventures d'un gang de braqueurs bien décidés à faire passer un message fort est de retour.



One Punch Man, saison 1 (1er avril) : voilà une série d'animation japonaise particulièrement populaire. Son concept est fort : Saitama est un jeune chômeur qui décide un jour de s'entraîner très durement pendant trois ans. Après ce parcours, il se rend compte qu'il possède un coup de poing capable de terrasser n'importe quel ennemie. Action, et humour absurde, le cocktail gagnant de One Punch Man.



American Horror Story : Roanoke (1er avril) : la série horrifique est de retour avec un nouveau cadre : la disparition de la colonie de Roanoke en Caroline du Nord. Une histoire vraie qui date de 1590 et portée à notre époque par Ryan Murphy. On y retrouve les grandes Sarah Paulson, Kathy Bates, Angela Bassett ou encore Lady Gaga en sorcière des bois parfaitement angoissante.



Perdus dans l’Espace, saison 1 (13 avril) : les catastrophes spatiales mettent rarement au cœur de leurs scénarios des enfants. Perdus dans l'Espace fait ce pari. Effets spéciaux, vie extraterrestre, action et aventure familiale vous attendent.



Les Chroniques de Shannara, saison 2 (30 avril) : si vous êtes en manque d'heroic-fantasy depuis la fin de la saison 7 de Game of Thrones, vous pourriez aisément vous tourner vers les Chroniques de Shannara. Il faut tolérer un scénario un peu plus adolescent et des effets spéciaux nettement moins léchés mais l'aventure pleine d'elfes et d'épées de légende peut vous happer.



En avril vous pourrez aussi découvrir : la saison 5 de Grimm et la saison 3 d'Angry Birds le 1er avril. Z Nation (saison 3) le 5 avril, Fastest Car (saison 1) le 6 avril, Les Nouvelles Aventures du Bus Magique de votre jeunesse le 13 avril, la deuxième saison de la série d'anticipation 3% le 27 avril ou encore découvrir les premières saisons de Four Seasons in Havana (15 avril), The Letdown (21 avril), Happy! (26 avril) et Superstition (29 avril).

Les films

La trilogie Jason Bourne : ambiance espionnage et action de haute volée avec Jason Bourne : La Mémoire Dans La Peau, Jason Bourne : La Mort Dans La Peau et Jason Bourne : La Vengeance Dans La Peau.



Un peu d'humour avec les Monthy Python : Monty Python : Sacré Graal ! et Monty Python Flying Circus seront disponibles dès le 15 avril. De quoi hurler de rire avec l'humour absurde et culte de la troupe britannique.



Les Blues Brothers, Retour Vers Le Futur 2, The Immigrant et le biopic Ray seront aussi à l'affiche le 1er avril. 6 Balloons, Amateur, Orbiter 9, La Quatrième Compagnie le 6 avril et Pickpockets le 12 avril. Come Sunday et Je Ne Suis Pas Un Homme Facile suivront le 13 avril. Kodachrome et Dude débarqueront le 20 avril avant que The Week Of et Candy Jar ne terminent la programmation mensuelle le 27 avril.

Les documentaires

Chef’s Table : Pâtisserie : le 13 avril préparez-vous à saliver devant vos écrans avec le retour de l'émission culinaire phare de Netflix. Cette fois, finies les entrecôtes géantes cuites au feu au sud du Chili ou les plats incroyables d'une moniale coréenne, Chef's Table s'attaque aux desserts.



Ce mois d'avril, Netflix proposera aussi 3 autres documentaires et spectacles : Fary Is the New Black (le 3 avril), Ram Dass, Going Home (le 6 avril) et Mercury 13 (le 20 avril).