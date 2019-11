"Morceaux d'amour" : le triple best-of de Marc Lavoine

publié le 04/11/2019 à 13:33

> À la Bonne Heure ! du 04 novembre 2019 Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 48:42 | Date : 04/11/2019

Vendredi dernier est sorti Morceaux d'amour, le best-of 3 CD de Marc Lavoine. Ce très beau coffret se compose d'une cinquantaine de titres avec des tubes comme par exemple Elle a les yeux revolver, J'ai tout oublié mais aussi Le parking des anges. Cet opus propose également d'inédits. C'est le cas du premier extrait qui donne d'ailleurs son nom disque.

"Morceaux d'amour", le best-of 3 CD de Marc Lavoine

Cela fait 35 ans que Marc Lavoine vit une véritable histoire d'amour avec son public. Ce nouveau best-of couvre donc l'ensemble de son éblouissante carrière. Parmi les chansons inédites, vous retrouvez notamment plusieurs duos : Toi mon amour avec Clara Luciani, Chère mère avec Françoise Hardy ou encore C'est ça la France avec Gaëtan Roussel.

Le premier single Morceaux d’amour, est sorti le 6 septembre dernier. Cette chanson marque le retour de Marc Lavoine à une écriture sensuelle et joueuse, à une couleur résolument pop. Ce que confirment les autres inédits.

> Marc Lavoine - "Morceaux d'amour" (Clip Officiel)

Depuis trois décennies déjà, le chanteur, auteur et comédien partage ses rêves, ses désirs et voyages avec ses fans. Un parcours toujours empreint d’une grande sincérité et de poésie. Cette compilation est la toute première à revenir de façon exhaustive sur le parcours de l’un des artistes préférés des Français.

Morceaux d'amour débarque près d'un an et demi après la sortie de son dernier opus intitulé Je reviens à toi. Cet album avait été certifié disque d'or avec plus de 50.000 exemplaires vendus.

Après avoir fait la tournée des festivals dans la France entière, Marc Lavoine sera produira lors de deux soirées exceptionnelles à la Salle Pleyel de Paris les 17 et 18 décembre prochains. Face à l’engouement, le chanteur a d'ailleurs rajouté deux dates supplémentaires les 25 et 26 juin 2020.

Marc Lavoine sera également sur scène pour défendre Les souliers rouges, son album en collaboration avec les artistes Cœur de Pirate et Arthur H. Leur spectacle débutera le 25 janvier 2020 et investira les Folies Bergères à Paris à partir du 31 janvier pour 55 représentations.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Cyprien Cini et Patrice Carmouze !