"Miraculous" : de la série au film gros budget, tout savoir sur ce carton 100% français

Le film d'animation Miraculous sort dans plus de 700 salles ce mercredi 5 juillet en France. C'est un projet français et l'une des plus grosses sorties de l'été. Si vous avez des enfants, vous avez sûrement déjà suivi les aventures parisiennes de Lady Bug, cette héroïne aux pouvoirs magiques avec sa combinaison coccinelle, accompagnée de son copain qui se transforme, lui, en chat. Cette série télé devient donc un film qui a demandé cinq ans de travail et un budget colossal.

Voilà plus de 7 ans que le phénomène Miraculous déferle sur la planète entière. Les aventures de cette superhéroïne parisienne sont nées ici en France, d'abord en série animée, diffusée dans 120 pays et donc aujourd'hui en version film, qui sort dans 150 nations en même temps. Le passage du petit au grand écran a pris cinq ans, occupant jusqu'à 500 personnes pour rivaliser avec les plus grands studios américains du genre.

À la manœuvre, un Français, Jeremy Zag, co-créateur du personnage et réalisateur du film. "Il fallait que le film soit très au-delà du reste. Et donc on est parti encore plus haut. On a refait Paris, on a remodélisé l'intégralité des personnages pour offrir aux fans une Lady Bug encore plus jolie", nous dit-il. Le budget est de 80 millions d'euros, c'est le plus important jamais débloqué en France pour un film d'animation. Miraculous, le film est donc aussi un vrai pari financier. Une trilogie est prévue, sauf évidemment si public n'est pas au rendez-vous.

