publié le 26/02/2020

Les amateurs de grand écran auront le choix cette semaine entre 14 nouveaux films et parmi eux, un coup de cœur pour Mine de rien de Mathias Melkuz. Un des événements du récent Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez d'où il est d'ailleurs reparti avec le très envié Prix du Public.

Mine de rien est un film humain, drôle qui raconte comment des fils et petits-fils de mineurs de fond dans le Nord vont décider de transformer un puits de charbon désaffecté en parc d'attractions à leur image : fauché, mais authentique. Vous y croiserez Arnaud Ducret, Philippe Rebot, Mélanie Bernier, Hélène Vincent ou Rufus mais aussi des acteurs presque amateurs comme Marianne Garcia, petite mamie de 64 ans, une ch'ti dont vous avez déjà croisé la silhouette dans"Les invisibles ou "Discount. C'est une nature, un caractère et l'histoire de "Mine de rien" lui parlait directement.

Une autre comédie à l'affiche également : Lucky, là aussi découvert lors du Festival de l'Alpe d'Huez, signée par le réalisateur belge Olivier Van Hoofstadt, auteur du fameux Dikkenek il y a quelques années. On retrouve ici son univers fait de pieds nickelés barjots, cette fois deux losers professionnels qui décident de s'improviser dealers en kidnappant le chien de la brigade des stups mais trouvant sur leur route une policière totalement ripou ! Michaël Youn et Alban Ivanov d'un côté, Florence Foresti de l'autre. Un trio irrésistible pour une comédie burlesque dans laquelle Florence Foresti peut déployer sans en faire des tonnes son comique XXL.

> LUCKY Bande Annonce # 2 (2020) Michaël Youn, Florence Foresti, Alban Ivanov

"Cyrille, agriculteur : 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre et des dettes"

Autre comédie en salles aujourd'hui Mes jours de gloire d'Antoine de Bary dans lequel Vincent Lacoste incarne son énième personnage d'ado attardé, cette fois un comédien précoce ayant mal su négocier l'adolescence et un peu en panne question carrière. Ça tourne en rond, ça se regarde le nombril et ça ne raconte pas grand chose au final.

Nous sommes en plein Salon de l'Agriculture et ça tombe bien : le documentaire Cyrille, agriculteur : 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre et des dettes arrive sur nos écrans. Quelques mois après le carton du film Au nom de la terre, en voici le parfait complément. Rodolphe Marconi a suivi pendant 3 mois le quotidien de Cyrille, éleveur de vaches laitières auvergnat dans les rares bonheurs de son métier et dans ses multiples galères, jusqu'à un final inéluctable. Sans aucun pathos, le film montre la dureté de ce métier et combien malgré la passion, on ne peut parfois rien face aux prix agricoles en berne, aux normes étouffantes ou aux frais vétérinaires. Cyrille, personnage attachant, jusque dans sa solitude sentimentale, à découvrir au cinéma à partir d'aujourd'hui

> CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 ANS, 20 VACHES, DU LAIT, DU BEURRE, DES DETTES - Bande-annonce

À voir aussi Dark waters de l'américain Todd Haynes dans lequel Mark Ruffalo joue l'histoire vraie d'un avocat d'affaires tournant le dos à ses riches clients industriels pour venir au secours des habitants de sa petite ville d'origine confrontés à une pollution mortelle émanant d'une usine, gros employeur local. C'est un film qui allie environnement et procès, quelque part entre Les hommes du président et Erin Brockovich, seule contre tous et c'est très réussi.

> DARK WATERS | Bande-annonce VF