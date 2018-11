publié le 14/11/2018 à 20:32

Vous n'avez peut-être vu que le premier film Millénium : les hommes qui n'aimaient pas les femmes réalisé par David Fincher en 2011. L’adaptation américaine du best-seller de l'écrivain Stieg Larson a été un succès grâce à un casting de qualité hollywoodienne. Daniel Craig, notre James bond actuel, incarnait le journaliste d’investigation Mikael Blomkvist. L'actrice américaine Rooney Mara (Carol, The social Network) incarnait de son côté la hackeuse écorchée vive Lisbeth Salander.



Ce 14 novembre 2018, un nouveau film Millénium sort dans les salles obscures avec un nouveau réalisateur et un nouveau casting. Exit le duo Craig-Mara, c'est Claire Foy (First Man, The Crown) qui reprend le rôle de l'as de l'informatique punk et Sverrir Gudnason qui incarne un Blomkvist plus passif. On remarque là un basculement du statut de héros puisque Blomkvist (Craig) était le personnage principal du premier film et que Lisbeth Salander (Foy) occupe désormais très clairement le devant de la scène. Marketing oblige, ce sont les deux grands noms britanniques qui prennent toute la lumière.

Mais Millénium : Ce qui ne me tue pas (2018) est-il la suite directe de Millénium : les hommes qui n'aimaient pas les femmes (2011) ? Pas du tout. Ce qui ne me tue pas est l'adaptation du quatrième tome des aventures de ce duo scandinave. Un roman écrit d'ailleurs par un autre auteur, David Lagercrantz, qui a pris la suite de Stieg Larson après la mort de ce dernier en 2004. Il y aurait donc deux romans et deux films qui seraient passés aux oubliettes ? Pas tout à fait.

Ces deux films de 2018 et 2011 sont les adaptations américaines de Millénium mais il existe une adaptation scandinave de ces livres qui suit la chronologie littéraire. Il s'agit même de la première adaptation à l'écran de cette histoire. Les trois films sont sortis la même année, en 2009 : Millénium, de Niels Arden Oplev, Millénium 2 : La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette et Millénium 3 : La Reine dans le palais des courants d'air de Daniel Alfredson. Pour ces trois films, Noomi Rapace (Sherlock Holmes, Prometheus, Seven Sisters) et Michael Nyqvist incarnent les héros.

Dans quel ordre regarder les films alors ? Si vous voulez suivre l'histoire en respectant la narration des écrivains, il vous faut regarder : la trilogie scandinave de 2009 puis Ce qui ne me tue pas au cinéma en ce moment ou le film avec Daniel Craig, Millénium 2 et 3 de la trilogie scandinave puis Ce qui ne me tue pas.



Et si vous n'avez pas le temps de regardez trois films avant d'aller au cinéma pour voir Claire Foy en quasi-James Bond du grand froid, voici un résumé rapide des trois premiers romans.

Où en étions nous avant le 4ème livre ?

À la fin du tome 1, Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes, après avoir résolu le mystère de la disparition d'Harriet Vanger, Lisbeth Salander est riche. Elle a réussi à pirater l’ordinateur de Wennerström, le riche financier qui a accusé le journaliste Mikael Blomkvist de diffamation, et a apporté à Blomkvist toutes les preuves pour anéantir Wennerström. Lisbeth a détourné des sommes astronomiques du compte de l'industriel vers le sien. À la fin du roman, elle se surprend à aimer le journaliste détective mais, lui, a déjà une amante, Erika Berger.



Le deuxième tome, La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette se déroule un an après le premier chapitre. Mikael Blomkvist enquête sur un trafic de femmes venues des pays de l'Est. Il entre en contact avec Dag et Mia, une journaliste indépendante et une chercheuse. Lorsque Dag et Mia sont retrouvées assassinées, la police relève les empreintes de Lisbeth sur l'arme du crime. Dans le cadre de l'enquête est révélé le passé de Lisbeth. Elle a été internée très jeune dans un hôpital psychiatrique pour avoir mis le feu à son père. Elle a ensuite été violée par le médecin qui s'occupait d'elle, faisant naître chez elle une haine farouche envers les hommes.



On apprend que la journaliste et la chercheuse ont été tuées sur ordre du père de Lisbeth, Alexander Zalachenko, qui a lui-même mouillé dans un trafic d'esclave sexuel. Couvert par la Sapö, les services secrets suédois, il n'a jamais été inquiété et la mise en hôpital psychiatrique de Lisbeth à l'âge de 12 est en réalité due à un complot des services secrets. Lisbeth retrouve son père qui tente de la tuer de trois balles dans le corps. Il l'enterre sans se rendre compte qu'elle est vivante.



Dans le tome 3, La Reine dans le palais des courants d'air, Lisbeth est hospitalisée dans un état critique. Zalachenko menace de faire des révélations sur le service secret suédois. Il est réduit au silence. Après une série d'événements, Blomkvist réalise que la revue Millénium est sur écoute et commence à enquêter sur la Section (nom donné à une branche du service secret suédois). Au même moment, commence le procès de Lisbeth Salander pour divers faits de violence. Encore un coup monté de la Section pour tenter de l'interner à nouveau et la réduire au silence. Le journaliste parvient à révéler le vaste complot contre son amie. Les membres de la Section sont arrêtés. Lisbeth est finalement innocentée..