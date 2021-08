Michael Nader, acteur de la série "Dynastie", est décédé à l'âge de 76 ans

Il jouait le personnage de Dex Dexter dans la série à succès Dynastie entre 1983 et 1988. L'acteur américain Michael Nader s'est éteint ce lundi 23 août des suites d'un cancer à l'âge de 76 ans. C'est son épouse Jodi Lister qui a annoncé la triste nouvelle dans un post Facebook ce mercredi 25 août et dans un communiqué relayé par les médias américains.

"C'est avec tristesse que je partage la triste nouvelle que mon mari, Michael Nader, est décédé à la maison le 23 août. Il a reçu un diagnostic de cancer incurable le vendredi 13 et est décédé 10 jours plus tard avec moi et son meilleur ami à fourrure Storm à ses côtés. Il était aimé de tant de personnes et chérissait ses fans, leurs lettres et e-mails. Il avait tellement de talents et de compétences et il est difficile d'imaginer vivre ma vie sans sa belle et merveilleuse présence, sa joie et ses rires", écrit-elle.

Michael Nader était connu pour plusieurs rôles à la télévision, le plus connu étant celui de Dex Dexter dans la série Dynastie. Mais il avait aussi joué pendant 10 ans dans le feuilleton La Force du destin, entre 1991 et 2001. Il avait également joué des petits rôles dans Magnum en 1980 ou encore New York, unité spéciale en 2001.