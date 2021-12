"Matrix 5" : la créatrice de "Resurrections", Lana Wachowski veut-elle une suite ?

Si le premier film Matrix a été un choc cinématographique pour beaucoup, un film dont les thèmes et les visuels ont marqué la pop culture, ses suites n'ont jamais été unanimement appréciées par le public et les spectateurs. Il y a eu la trilogie initiale, mais le quatrième volet qui vient tout juste de sortir en salles, Resurrections, est-il le début d'une nouvelle trilogie ?

La fin de ce Matrix 4 est suffisamment ouverte pour permettre à la réalisatrice et scénariste Lana Wachowski de penser une suite. Après tout, Resurrections, film méta et par nature facultatif, a réussi à ramener à la vie une bonne partie des protagonistes pourtant disparus de la saga originelle. Dans la Matrice, rien n'est impossible. Toutefois, le projet ne semble pas d'actualité...

Sur le tapis rouge de la première de Matrix 4 à San Francisco, la réalisatrice a répondu un "non" catégorique. "Mon producteur est là, et non !", a-t-elle assuré à nos confrères de l'agence AP. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, eux, restent ouverts à cette possibilité. "Si elle veut faire une nouvelle histoire et m’inclure dedans, je serai très honoré, très reconnaissant et j’aimerais bien savoir ce qui arrive à Trinity et Néo et au reste du monde…", a déclaré le comédien. Nous verrons bien ce qui arrivera dans 2, 5 ou 20 ans...