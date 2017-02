Une exposition sur Marilyn Monroe à Aix-en-Provence

publié le 07/02/2017 à 11:00

"Photographier Marilyn, c'est comme photographier la Lumière", disait Bert Stern, le dernier à avoir photographié la star, un mois et demi avant sa mort. Les photos de cette ultime et pathétique séance de poses occupent la dernière partie de l'exposition Marilyn à Aix. Mais avant d'y arriver, Marilyn vous reçoit en imposant ses règles. Toutes ces photos de l'icône racontent cette volonté farouche d'être aimée.



Que ce soit celles où on la voit enfant, filmée dans l'orphelinat par son intendante aux photos très glam' d'Hollywood, en passant par les clichés de pin-up, réalisés par Tom Kelly en 1949. Des photos destinées à illustrer les calendriers de grandes marques de voitures américaines et qui ont fait scandale quand elles ont été publiées. L'exposition montre aussi comment la jeune Norma Jeane Baker est devenue Marilyn Monroe. Une métamorphose rapide. En 1946, la première photo prise par André Dedienne la montre brune et frisée. Dès 1947, elle devient blonde, les cheveux lissés, mi courts, la bouche entrouverte, le regard lumineux.

Dans les années 60, Bert Stern est au sommet de son art, les magazines et les stars se le disputent. Tout le monde veut être photographié, immortalisé par lui. La seule qui n’a même pas pensé à lui, et la seule qui lui manque et à laquelle il rêve, c'est Marilyn. Elle vient de tourner dans le film The Misfits, (Les désaxés) de John Huston d'après le scénario d'Arthur Miller, son mari, qui vient de la quitter. Elle n'est pas au top de sa forme. Bert Stern lui propose de poser pour Vogue, pour qui elle n'avait jamais été prise en photo.

Elle accepte, mais elle a des exigences, qui ne plairont pas à Vogue, qui refusera les clichés. Trop dénudés, trop choquants. Le magazine demande à Stern d'en refaire d'autres à grand renfort de maquilleurs et de stylistes. C'est lors de cette séance que Bert Stern réalise la photo de Marilyn couchée sur le ventre, les cheveux un peu ébouriffés, qui nous regarde avec un mélange de volupté et de sensualité infini.



59 des photos de cette dernière séance sont exposées à Caumont, mais Bert Stern en a fait 2.571. Sur l'un des négatif, Marilyn avait marqué une croix avec un feutre orange. Un geste qui semble prémonitoire, et donne une photo iconique, sans doute l'une des plus belles et des plus tragiques de Marilyn Monroe. L’actrice mourra un mois et demi plus tard. Et cette dernière séance restera comme un sommet dans ce qu'un photographe peut obtenir de son modèle. On a l’impression qu’elle s’est offerte une fois pour toutes.



Marilyn, I Wanna Be Loved Buy You, une exposition à Caumont centre d'art à Aix en Provence, jusqu'au 1er mai 2017.