"Marie-Francine" : la comédie romantique de Valérie Lemercier

publié le 31/05/2017 à 00:59

Valérie Lemercier sort son cinquième film intitulé "Marie Francine" où elle partage l'affiche avec Patrick Timsit. Stéphane Boudsocq affirme qu'il s'agit "d'une formidable comédie dans laquelle on retrouve le ton de Valérie Lemercier".



Cette comédie raconte l'histoire de Marie-Francine, qui vient d'avoir 50 ans, qui se fait virer de son travail, son mari la quitte et ses deux filles ne font pas vraiment attention à elle. La fausse bonne idée de Marie Francine est de décider de revenir habiter chez ses parents, qui la considèrent toujours comme une gamine de 13 ans et qui infantilisent leur fille de 50 ans, ce que va très mal vivre Marie-Francine.

Ses parents décident de lui retrouver du travail dans une boutique qui vend des cigarettes électroniques. Un jour, dans ce magasin, entre un garçon, Miguel, joué par Patrick Timsit. Il s'avère que cet homme est à peu près dans la situation professionnelle et sentimentale que la cinquantenaire. Pour Stéphane Boudsocq, "un formidable couple de cinéma".

Les autres sorties de la semaine :

- The Jane Doe Identity : Un film d'horreur réalisé par André Øvredal. Ce thriller se déroule dans une morgue, alors que la police amène le corps de Jane Doe, morte dans d'atroces souffrances au médecin légiste, l'autopsie ne va pas du tout se dérouler comme prévu...