Avec son nouvel EP, Victorine rend "un hommage" à ses parents

publié le 26/05/2017 à 00:17

Après T'es loin ou Fukushima femme fontaine, Victorine sort un nouvel EP : PAPA MAMAN, à paraître le 16 juin prochain. "C'est un hommage (à ses parents), c'est aussi pour leur anniversaire, donc je leur ai écrit une chanson à chacun et puis je me suis : 'allez, banco, on le sort'. Avec deux petites reprises, une autour de maman, une autour de papa", explique l'artiste.



De la première chanson de ce nouveau disque, intitulée Daddy, l'artiste détaille qu'il s'agit "d'une reprise de Béton Plastique, un groupe qui vient de Patin." "Et donc je les ai contactés sur Facebook, je leur ai envoyé le titre et je leur ai demandé l'aval", ajoute-t-elle.

Parmi les deux titres dédiés à la mère de Victorine, Si maman si est une reprise de la chanson éponyme de France Gall, une œuvre "joyeusement dépressive", comme s'amuse à le dire la chanteuse. L'autre titre, Maman médicament, "est le regard d'une jeune femme qui se voit petite observer sa mère qui ne prenait, la pauvre, jamais de vacances, qui était tout le temps en train de travailler. Donc je l'observais dans sa pharmacie, une sorte de décor, de théâtre, avec tous ces objets lumineux de médicaments. Et nous habitions à côté, toujours en coulisses, comme au théâtre. Et elle mettait sa blouse, (...) elle rentrait en scène dans sa pharmacie. Et donc pas de vacances, travail travail, dépression, un petit peu", explique Victorine.