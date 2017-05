Cécile de Ménibus monte sur les planches

publié le 30/05/2017 à 00:55

Après la télévision et la radio Cécile de Ménibus s’exerce désormais au théâtre dans la pièce #Molière, si tu nous regardes. Sur scène, Cécile de Ménibus a dû se faire violence "pour appréhender l'espace" et apprendre à s'exprimer autrement que dans un micro et "c'est un véritable exercice". L'ancienne présentatrice est sur scène avec Clair Jaz, qui a écrit et qui met en scène avec elle cette pièce.



"L'avantage de ce spectacle est que je ne fais pas comme les autres où je parle de moi, de ma vie, de mon oeuvre, c'est de l'auto-dérision totale!"; affirme Cécile de Ménibus. À ses côtés, une flopée de célébrités qui débarquent via un écran Skype, parfois en direct : Ardisson, Stéphane Bern, Laurence Boccolini, Dave, Claude Lelouch, le cuisinier Thierry Marx, Gilbert Montagné, Jean-Pierre Pernaut, ou encore Michel Drucker. "Il s'agit vraiment de deux mondes qui ne se ressemblent pas : la comédie et la télévision", ajoute la célèbre présentatrice