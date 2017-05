publié le 25/05/2017 à 01:37

Elle avait fait parler d'elle au début de l'année 2017 en interpellant le président de la République François Hollande dans une chanson qui s'apparentait à une lettre ouverte au chef de l'État. C'est à l'occasion d'une première partie de Kery James que Chilla a voulu adresser ce message engagé : "Monsieur le président, on ne veut plus cacher la détresse. On va en classe, mais c'est les classes qui nous effraient".



Un morceau écrit en deux jours qui lui a permis de percer sur la scène rap. "C'est grâce à l'écriture et à la musique que je me suis rendu compte que j'avais des positions", explique celle qui fait preuve d'un grand engagement civique dans ses morceaux. Elle nous raconte qu'elle est d'abord musicienne avant tout, ayant fait une douzaine d'années de violon lorsqu'elle était plus jeune, et qu'elle s'est mise à écrire et à rapper il y a quatre ans seulement.

"Quand j'ai commencé à écrire, c'était un moyen de mettre des mots sur des mélodies qui me passaient dans la tête", confie-t-elle, ajoutant qu'elle n'est "qu'au début" de son expérience de vie mais qu'elle ne doit pas "avoir honte" de raconter ce qu'elle vit au quotidien. À 23 ans, elle a tout l'avenir devant elle.