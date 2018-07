"Les Razmoket" font leur grand retour dans une série télé et au cinéma

publié le 17/07/2018 à 13:45

Ils s'appellent Couette-Couette, Casse-Bonbon ou encore La Binocle et ont bercé l'enfance de nombreux natifs des années 1990. Ces petits personnages, Les Razmoket, ont marqué une génération. Disparus des écrans depuis 2004, ils font leur grand retour à la télé et au cinéma, comme l'ont annoncé la chaîne américaine Nickelodeon et Paramount Pictures.



Les producteurs ont indiqué que la série bénéficierait d'une 10e saison, composée de 26 épisodes ainsi qu'un nouveau long métrage. Pour l'heure, aucune date n'a été donnée sur la date de diffusion de la série, mais les épisodes sont d'ores et déjà en préparation.

Le film devrait quant à lui paraître le 13 novembre 2020. De quoi ravir les fans les plus amoureux du dessin animé, d'autant plus que le scénariste David A. Goodman, par ailleurs en charge de la série Futurama, s'attelle à l'écriture. Le tout premier film Les Razmoket était sorti en France le 31 mars 1999. Il avait bénéficié d'un budget de 60 millions de dollars.