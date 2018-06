publié le 12/06/2018 à 19:06

On en sait enfin plus sur la nouvelle trilogie Star Wars. Annoncée en novembre dernier, celle-ci sera réalisée par Rian Johnson (Les Derniers Jedi) et dévoilera de nouveaux personnages. Si le scénario est encore à l'état de l'écriture, Ram Bergman, le producteur de cette nouvelle saga, qui a aussi travaillé sur Les Derniers Jedi avec Rian Johnson, a confié une potentielle année de sortie pour le premier épisode de la nouvelle saga.



"Je ne peux pas vous dire parce que nous ne le savons pas encore. Peut-être deux ans, nous en sommes seulement au début", a-t-il expliqué dans un entretien rapporté par le média américain Movie Web. 2020 serait donc l'année de la nouvelle trilogie Star Wars, soit un an après Star Wars 9 qui clôturera les aventures de Rey, Kylo Ren et Finn démarrée avec Le Réveil de la Force (épisode 7).

Il faudra donc s'armer de patience avant d'en savoir plus sur la nouvelle trilogie de la galaxie très très lointaine. La première qui ne parlera pas des Skywalker, la famille au cœur de tous les épisodes. "Qu'est-ce que l'esprit de Star Wars sans l'iconographie que nous lui connaissons grâce à la trilogie originale ? J'essaie de retrouver cet esprit [pour la nouvelle trilogie] pour un enfant qui n'a jamais vu Star Wars. Cela nous ramène aux questions fondamentales de la saga", confiait Rian Johnson à Digital Spy en avril dernier.