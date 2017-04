publié le 25/04/2017 à 17:27

Un jour avant sa sortie le mercredi 26 avril, Les Gardiens de la Galaxie 2 dévoilent un petit secret de l'intrigue. On découvre Drax le destructeur et Gamora en train d'essayer d'abattre une créature monstrueuse aux dents tranchantes. Sauf que les deux héros peinent à attaquer le monstre, tout comme Star-Lord, le leader de la bande des héros de l'espace. Drax décide alors d'entrer dans la bête pour "la découper de l'intérieur". sauf que sa peau est imperméable des deux côtés... Que va-t-il donc lui arriver ? Une chose est sûre : il cisaille autant qu'il peut !



Trois ans après leur première aventure, les hors-la-loi de la galaxie Marvel sont donc bientôt de retour. Cette fois, ils pourront compter sur les aides de leurs précédents ennemis, le Ravageur Yondu et Nebula, la demi-soeur de Gamora. Reste à savoir comment et pourquoi ces deux personnages se retrouvent à leurs côtés...La situation doit être alarmante...

Une chose est sûre : les Gardiens vont devoir faire face à la déesse dorée Ayesha et Taserface,un Ravageur au visage balafré. Quant à Star-Lord, il va rencontrer pour la première fois son père Ego, incarné par l'acteur américain Kurt Russel.