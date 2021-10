"Le trésor du Petit Nicolas" : Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy se confient sur RTL

RTL accueille ce 14 octobre les parents du Petit Nicolas : Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve. Ils jouent la maman et le papa du célèbre personnage créé par Jacques Sempé et René Goscinny dans Le trésor du petit Nicolas. Un film de Julien Rappeneau qui sort mercredi 20 octobre au cinéma et avec RTL.

Le petit Nicolas fête cette année ses 55 ans. Il est apparu d'abord dans les colonnes du journal belge Le Moustique. C'était en 1955 et 1956, avant de connaître le succès que l'on sait en France. Les deux comédiens sont-ils des fans de toujours de cette œuvre culte de la littérature jeunesse ?

"Très sincèrement, ce n'était pas forcément mon livre de chevet. Je connaissais l'univers de Goscinny, je connaissais l'univers de Sempé et l'histoire du petit Nicolas. J'aurais adoré dire que ma mère me racontait ces histoires avant de m'endormir, d'ailleurs je l'ai beaucoup engueulé parce que pour la promo ça serait super de dire ça, mais je ne peux pas !", admet Audrey Lamy. Après, évidemment que je connaissais l'univers. Quand j'ai reçu le scénario, je trouvais ça extrêmement bien écrit avec des beaux dialogues. Et puis, je trouvais surtout qu'on respectait l'univers de ce grand classique qui a bercé toutes les générations. J'étais aussi hyper contente de repartager l'affiche avec Jean-Paul. On avait déjà travaillé ensemble. Ravie d'être à ses côtés et de jouer sa femme pour la deuxième fois dans un truc beaucoup plus léger. Parce que pour la première fois c'était pour un film qui s'appelait Ce soir j'ai tué l'assassin de mon fils...", se souvient-elle.

"Moi, j'ai découvert le petit Nicolas à l'âge du petit Nicolas, quand j'avais 10 ans, et je me souviens très bien où j'étais, renchérit Jean-Paul Rouve. J'étais dans une librairie à Dunkerque et c'était ma marraine qui m'avait offert le premier Petit Nicolas en Folio junior à l'époque, et j'ai souvenir de ça. J'étais émerveillé par Goscinny en général, par le petit Nicolas en particulier. Je les ai tous lus il y a une quinzaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, ils ont sorti des inédits. Je me suis précipité pour les lire. Et encore aujourd'hui, c'est un grand écrivain, Goscinny, pour moi".



Le trésor du Petit Nicolas est le 3e volet filmé des aventures de ce personnage de papier... Quel est le sujet du film ? Figurez-vous que Mr Moucheboume, le patron du père de Nicolas, est sur le point de racheter les entreprises Grifaton... Et qui serait parfait pour le poste de Directeur ? Le papa de Nicolas, joué par Jean-Paul Rouve. Sauf que pour le petit garçon, quitter sa banlieue pour Aubagne c'est dire adieu à tous ses copains... Il va donc tout faire pour rester, même les pires bêtises mais aussi se lancer sur la piste d'un mystérieux trésor viking...

Julien Rappeneau signe ici un scénario original, inspiré évidemment de l'oeuvre de Sempé et Goscinny. La vraie force du film, c'est la tendresse qu'il dégage et notamment cette déclaration d'amour aux amitiés de l'enfance qui, parfois, passent les années. Le jeune Ilan Debrabant incarne un Nicolas, bourré de vie et de naturel. Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve succèdent à l'écran à Valérie Lemercier et Kad Merad. Ils sont entourés de Pierre Arditi, Jean-Pierre Darroussin, François Morel, Noémie Lvosky ou Grégory Gadebois.